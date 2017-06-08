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Путешествие в Галикарнас

Турецкий Бодрум становится новым центром элитного туризма

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Фото: Ingolf Pompe / East News

Если среднестатистического россиянина спросить, что он знает о туризме в Турции, можно биться об заклад: первым делом всплывут Аланья с Антальей, чартер, пляжи Средиземного моря, «все включено», пенные вечеринки и отдых до упаду. Но есть и другая Турция — тоже пляжи, тоже побережье, тоже отдых и тоже «все включено», но все при этом совершенно иначе. Именно там — в местах, которые называют Греческой Турцией, — побывал корреспондент «Ленты.ру».

Греколюбцы

— Мы греков любим, слушай, — объясняет гид Джан. — Мы с ними дружить хотим, мы сами тут — наследники в том числе и их великой эллинистической цивилизации. Они шалят иногда, на спорных островах высаживаются, шашлыки жарят. Мы не обижаемся — пусть жарят. Они с нами тягаться в военной мощи не могут, напасть на нас не могут, так что пусть свои шашлыки едят.

У Джана темно-русые прямые волосы и совершенно европейское лицо. Внешне он ужасно напоминает серба, хотя клянется, что турок. Жена его — тоже турчанка, хотя внешне скорее похожа на уроженку Греции. Тут, впрочем, много таких — греков по крови, сменивших веру, имена и язык, чтобы не покидать родные места. Джан любит свой край, а к другим относится, похоже, с чувством вежливого превосходства.

— Мы тут другие совсем. Это не Анталья, не Аланья, тебя тут за рукав хватать не будут. Тут культурные люди, брат. Тут интеллигенция. Это Бодрум.

История одного поэта

Еще пару десятилетий назад, когда пляжи Антальи вовсю принимали волны туристов из Европы и стран бывшего Союза, Бодрум, выстроенный на руинах древнего Галикарнаса, был маленьким приморским городком. Единственное, чем он был тогда знаменит — там в отбывал в 1920-х трехлетнюю ссылку знаменитый турецкий писатель Джеват Шакир Кабаагычлы. Тихий и уютный городок пришелся ему настолько по вкусу, что после освобождения он вернулся в конце концов в Бодрум и поселился там, взяв псевдоним Халикарнас Балыкчысы — «Рыбак из Галикарнаса».

Еще при его жизни Бодрум стал местом паломничества турецкой интеллигенции, приезжавшей туда, чтобы пообщаться или хотя бы взглянуть на великого современника. Рыбак из Галикарнаса прославил Бодрум: и после его смерти город сохранял свой культовый статус.

В некий момент это тихое восторженное обожание преобразило город. Тихий Бодрум Джевата Шакира превратился в шумный Бодрум тех, кто любит Джевата Шакира. На берегах местных бухточек стали как грибы вырастать дорогие отели (их строительство было непростой задачей — местность там исключительно гористая), и Бодрум молниеносно превратился в излюбленное место отдыха турецкой интеллигенции и высших классов, ну и, разумеется, тех туристов, что побогаче, которым не по нраву шумная Анталья.

Добро пожаловать в Гранд-Тур

В Бодрум меня пригласил туроператор Coral Travel, организовавший для турагентов из разных регионов России в конце мая мероприятие Grand Tour Bodrum, включавшее различные развлекательные мероприятия, знакомство с местными отелями и достопримечательностями.

Развлекательные мероприятия были на высоте, отелями пришлось пожертвовать во имя достопримечательностей, но то, что удалось увидеть, впечатлило: роскошные пятизвездочные гостиницы с ценами от приемлемых до совершенно диких. Мы жили в отеле La Blanche Island Hotel Bodrum — свои пять звезд он вполне заслуживает, особенно по сравнению с большинством других турецких гостиниц.

В плане отдыха в Бодруме все на высоте, и любой найдет себе занятие по вкусу: кто-то позагорает на пляже, кто-то оторвется на бесконечных дискотеках, а кто-то отправится осматривать достопримечательности.

Галикарнас

На самом деле Бодрум таит в себе много сюрпризов. Первый — и самый главный — заключается в том, что под его мостовыми лежат развалины древнего Галикарнаса — города, основанного греческими поселенцами еще в VIII веке до нашей эры.

Галикарнас прославился главным образом благодаря двум вещам: во-первых, там родился Геродот, «отец истории» — автор одного из первых сохранившихся исторических трактатов с описанием греко-персидских войн. И, во-вторых, именно там находился знаменитый Галикарнасский мавзолей — одно из семи античных чудес света, гробница, выстроенная над могилой царя Карии Мавсола его супругой Артемисией.

Храм-памятник погубила стихия. В XIII веке он, простоявший к тому моменту уже 19 веков, не выдержал мощного землетрясения и рухнул.

Сейчас на месте мавзолея — раскоп и небольшой музей, где выставлены немногие сохранившиеся остатки облицовки с барельефами, которые до сих пор поражают воображение — настолько искусно работали древние резчики. Турецкие политики и ученые не раз заявляли, что не прочь восстановить мавзолей, но неизменно натыкались на главную проблему: никто достоверно не знает, как он выглядел. Да и с украшениями много неясного: большинство мраморных блоков растащили еще в Средневековье. Частично — местные жители для строительства своих домов, частично — рыцари-госпитальеры, возведшие неподалеку замок.

Замок Святого Петра

Если Мавзолей — память об античности, то Бодрумский замок — творение средневековых зодчих, напоминание о беспощадной и кровавой борьбе за Средиземное море между христианами и мусульманами, шедшей в течение нескольких веков.

Рыцари-госпитальеры, чьей столицей тогда был остров Родос, начали возводить Замок Святого Петра в начале XV века, стремясь получить опорный пункт на побережье. В фундамент замка положили строительный материал, в изобилии валявшийся неподалеку, — обтесанные мраморные блоки от мавзолея.

Рыцари укрепляли замок почти 120 лет, строя башню за башней, возводя стену за стеной. Госпитальеры подразделялись на ланги — «языки», куда входили рыцари соответствующей национальности. В Бодрумской крепости каждый ланг на деньги, щедро выделявшиеся европейскими государями, строил для себя башню в собственном стиле — Английскую, Французскую, Немецкую, Итальянскую. В конце концов от мавзолея не осталось почти ничего.

И все это оказалось зря. В июне 1522 года султан Сулейман Великолепный вместо того, чтобы штурмовать рыцарские твердыни на побережье, с огромным войском высадился на Родосе. Госпитальеры продержались полгода. По условиям капитуляции им пришлось не только покинуть остров, но и отдать султану все свои замки в Малой Азии, включая Бодрумскую крепость. С тех пор турки уже не выпускали ее из своих рук. Сейчас в стенах замка — музей подводной археологии, где экспонируются находки, сделанные на местах гибели древнегреческих, римских, византийских, турецких кораблей. Я провел там три часа, и этого времени не хватило.

Город турецкой славы

Кроме античного и средневекового, есть и третий Бодрум — турецкий. Он не такой роскошный, но также заслуживает внимания. На холмах над городом стоит ряд ветряных мельниц, построенных еще в XVIII веке. Их любят и местные, и туристы: первые — за то, что там можно устроить романтическое свидание или пожарить шашлыки, вторые — за роскошный вид, который открывается на город и залив.

С Бодрумом связана еще одна славная страница турецкой истории: в селении Караторпак неподалеку от города родился знаменитый Тургут-реис по прозвищу Драгут — свирепый приватир и адмирал Османской империи, наводивший некогда ужас на берега Италии, Испании и Франции и разгромивший в 1538 году объединенный флот христианских государств в битве в заливе Превеза. Попав в плен к христианам, он провел четыре года рабом на галерах и был наконец освобожден за огромный выкуп. Карьеру знаменитого пирата прервало пушечное ядро, выпущенное из госпитальерской пушки при осаде турками Мальты.

Хватает в городе и других достопримечательностей: огромные ворота Миндоса, где некогда находился вход в древний Галикарнас; римский амфитеатр на 13 тысяч зрителей, где устраивались гладиаторские бои; древняя городская стена, ушедшая под воду, на которую можно полюбоваться в деревне Гюмюшлюк. Но не будем портить впечатление от знакомства с ними: пусть каждый откроет для себя свой Бодрум.

Есть что посмотреть за пределами города. Из Бодрума можно попасть в заповедник Дальян — но о нем бесполезно рассказывать, его нужно просто видеть. Путешествие вниз по изумрудной реке на лодке через лабиринт камышей, ловля черепах на местный деликатес — голубого пресноводного краба, величественные гробницы древней Ликии, высеченные в скалах, и в конце концов пляж, где черепахи выводят свое потомство и где можно искупаться на границе двух морей — Эгейского и Средиземного. Правда, поездка до Дальяна займет более двух часов на автобусе, но дело того стоит.

…Наш самолет вылетает через несколько часов, я пакую вещи в вспоминаю, как Джан, сокрушенно качая головой, жаловался на проблемы и трудности, которые мешают жить людям Бодрума.

— Кризис с туристами по нам больно ударил, многие закрылись. Нам бы безвиз с Европой получить, а то тут же рядом греческие острова — вон, смотри, видишь темный силуэт? Это Кос, мы туда туры организуем. Устал человек в Бодруме, а мы ему раз — и в Грецию экскурсию. Но с визами плохо, хлопотно, дорого — получать их надо. Не нужны они.

Планы хорошие, но безвизовый режим тебе, Джан, вряд ли светит. А с туристами, похоже, все выгорит — если не будет нового кризиса и если россияне решат последовать примеру турецкой элиты и обеспеченных западноевропейцев, начав отдыхать в Бодруме.

Алексей Куприянов

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