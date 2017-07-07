Вакциной по чуме

Здоровье и долголетие — вот, собственно, и все что в первую очередь интересует большинство людей в мире, вне зависимости от их статуса, географии проживания и религиозных воззрений. И если вопрос с увеличением продолжительности жизни постепенно решается в пользу человечества, достигнув в среднем 80 лет, то о состоянии здоровья пожилых людей также позитивно говорить пока нельзя. О том, как исправить сложившуюся ситуацию, «Лента.ру» разбиралась совместно с компанией Janssen — фармацевтическим подразделением Johnson & Johnson.

Коварное долголетие

За последние сто лет жизнь среднестатистического человека стала значительно длиннее и теперь составляет около 80 лет. Факт отрадный. Однако вместе с увеличением продолжительности жизни человечество получило неизбежную проблему — рост числа заболеваний, возникающих у пожилых людей. Заболевания сердечно-сосудистой системы, онкология, болезнь Альцгеймера — вот основные вызовы, которые природа бросает изменившемуся человеку. При этом подверженность данного рода заболеваниям демонстрируют люди из совершенно разных социальных групп по всему миру. В результате, в возрасте около 60 лет 60 процентов людей имеют хотя бы одно хроническое заболевание. После этого возрастного порога количество хронических заболеваний начинает только расти. Соответственно, остаток жизни большинству приходится доживать в тесном контакте с медиками и исключительно с использованием различных лекарственных препаратов.

Однако, как считают в компании Janssen, фармацевтическом подразделении Johnson & Johnson, в конечном итоге любое заболевание можно будет вылечить или предотвратить. Все зависит от того, насколько заболевание изучено и проводилась ли какая-либо его профилактика. Исследования компании, которая уже около 130 лет занимается разработкой и производством лекарственных и косметических средств, в данный момент сосредоточены на основных вышеперечисленных вызовах современного здравоохранения и на борьбе с рядом других распространненых заболеваний.

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Например, исследовательские центры Janssen в сотрудничестве с ведущими университетами мира ищут лекарство от «чумы XX века» — вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). И ученым удалось продвинуться в решении этой проблемы довольно далеко. По словам глобального руководителя подразделения Janssen Infectious Diseases and Vaccines и управляющего директора Janssen Vaccines & Prevention B.V. Йохана ван Хуфа, доклинические испытания исследовательской вакцины от ВИЧ у нечеловекоподобных приматов продемонстрировали впечатляющие результаты. Наиболее эффективный режим вакцинации в этих исследованиях снизил риск заражения вирусом, подобным вирусу иммунодефицита человека, при контакте с ним на 94 процента и обеспечил полную защиту у 66 процентов испытуемых при шести контактах с вирусом в течение 18 месяцев. В настоящее время ведется масштабное исследование фазы 2а этой вакцины среди людей, и ожидается, что первые клинические результаты будут представлены на научной конференции в июле.

При этом с вирусом Эболы ученые компании Janssen совместно со множеством глобальных партнеров научились бороться значительно быстрее. Вакцина от вируса стала исследоваться в рамках клинических испытаний на трех континентах бувально в считанные месяцы. Как говорит Йохан ван Хуф, по данным клинических исследований, почти 100 процентов здоровых волонтеров достигли иммунного ответа к вирусу Эбола, и этот иммунный ответ сохранялся по крайней мере в течение года. Компания Janssen направила во Всемирную организацию здравоохранения запрос на оценку использования и листинг при чрезвычайной ситуации (Emergency Use Assessment and Listing) созданной вакцины от вируса. В случае положительного решения, это позволит доставить вакцину в пораженный регион в любое время. В начале июля на фестивале Global Citizen в Гамбурге, который проводился накануне саммита G20, компания объявила, что будет поддерживать наличие 2 миллионов доз вакцин от вируса Эбола, которые могут быть использованы в случае необходимости.

Лучше предупредить

Однако, как считают в Janssen, хотя создание вакцин и препаратов для лечения и излечения от сложных заболеваний является важным направлением деятельности любой фармацевтической компании, сфокусированная работа над предотвращением развития заболеваний и их лечением на досимптоматической стации становится все более важной. Именно это направление работы, по словам ван Хуфа, является одним из фундаментальных в стратегии Janssen.

В частности, в компании планируют развивать производство биологических маркеров, позволяющих выявлять у человека риск развития таких возрастных заболеваний, как сердечно-сосудистые заболевания, определенные виды рака, ряд нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. «Эти маркеры могут способствовать дальнейшим исследованиям по поиску лекарственных препаратов и вакцин, которые могут предотвратить возрастные заболевания», — говорит Геррит Ян Веверлинг, старший директор по эпидемиологии, биостатистике и когортным исследованиям в Janssen Prevention Center.

Фото: Freya Ingrid Morales / Bloomberg / Getty Images

Для исследования этих биомаркеров важно использовать данные когортных исследований. «Мы стараемся оптимизировать исследования биологических процессов в человеческом организме на этапе, когда само заболевание еще не проявило себя, но биомаркеры указывают на его скрытое наличие», — отмечает Веверлинг. Правильный подход, по его мнению, может помочь предвосхитить и предотвратить развитие многих заболеваний, включая рак.

Чтобы предотвратить развитие возрастных заболеваний, крайне важно изучать биологический возраст людей, а также определить маркеры-предикторы важнейших заболеваний для каждой возрастной группы. Этот подход позволяет узнавать о биологических изменениях, которые происходят в организме до проявления симптомов заболевания, и, соответствнно, начинать лечение тогда, когда человек еще здоров. «Наша цель – дать людям больше здоровых лет жизни», — говорит Геррит Ян Веверлинг.

С этой целью исследователи Janssen принимают участие в многочисленных исследованиях различных заболеваний и наблюдательных когортных исследованиях. В настоящее время в этих исследованиях участвуют более 10 000 человек, которые наблюдаются уже в течение многих лет. Сравнивая данные и биологические образцы здоровых людей, которые остаются здоровыми, и тех, у кого развивается заболевание, исследователи Janssen надеются научиться оценивать состояние здоровья людей с помощью простых тестов, чтобы в конечном итоге разработать профилактические лекарственные препараты и вакцины, чтобы люди оставались здоровыми по мере старения. «По мере того, как наше понимание здоровья и заболеваний возрастает, мы можем все чаще находить решения для предотвращения, прерывания развития и излечения заболеваний», — подчеркивает Веверлинг.