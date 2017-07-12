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Пост как улика

Антипример звезд: неверные супруги все чаще разоблачаются в соцсетях

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Кадр: фильм «Как малые дети»

В эпоху социальных сетей можно не только найти вторую половинку в интернете, но и узнать неприятные факты о ней. Именно во Всемирной паутине тайное все чаще становится явным: например, на днях интернет-общественность уличила в супружеской измене «самого красивого преступника в мире» Джереми Микса. Это не первый и, скорее всего, не последний случай, когда коварная сеть изобличала любовников. «Лента.ру» предлагает ознакомиться с антипримерами знаменитостей и подумать: не лучше ли в наше неспокойное время следовать седьмой заповеди?

Когда муж — плохой парень

Волею судеб некогда типичный криминальный элемент, красавец Джереми Микс с некоторых пор почти звезда, успешный манекенщик и объект внимания папарацци. Последнее и сгубило женатого американца. Его увидели в компании наследницы миллиардного состояния Хлои Грин. Пользователи и журналисты сразу же заподозрили неладное, зная, что дома манекенщика ждут жена и сын. Общественность подняла шум, который не мог не докатиться до его супруги Мелиссы.

Микс прославился в 2014 году, когда в сети была опубликована его фотография после задержания за незаконное хранение оружия. Кадр набрал более 100 тысяч лайков, пользователи сочли американца неотразимым. После освобождения красавец устроился в модельном бизнесе, заключив контракт с агентством White Cross Management.

Женился он еще до ареста. У него родился сын. Теперь Микс непрерывно снимается и даже недавно принял участие в дефиле Недели высокой моды в Милане. Став лицом новой рекламной кампании Philipp Plein, он приобрел более миллиона подписчиков и, возможно, на какой-то миг захотел ощутить себя холостяком.

После прохода по подиуму Микс отправился на отдых в турецкий Бодрум в сопровождении Хлои Грин, дочери сэра Филиппа Грина — владельца модных марок Topshop, Dorothy Perkins и Burton. Эта семья занимает четвертую строчку в списке богатейших в Великобритании по версии Forbes с совокупными активами в 5,6 миллиарда долларов.

В Бодруме парочка загрузила в свои аккаунты в социальных сетях фотографии из ресторана — вполне нейтральные и дружеские на вид. И все было бы хорошо, если бы в то же самое время папарацци не сфотографировали Микса и Грин на яхте в намного более нежных ракурсах. Снимки опубликовали интернет-СМИ, а затем и соцсети (где вызвали множество шуток пользователей и даже послужили материалом для фотожаб).

Какие именно отношения у манекенщика с дочкой бизнесмена, неясно, поскольку они воздержались от комментариев. Однако снимки, на которых Хлоя и Джереми проявляют друг к другу очевидную симпатию, распространились в сети как раз вовремя, чтобы раскрыть глаза жене Микса. Мелисса встретила звезду подиума на пороге дома в Калифорнии со скандалом.

СМИ продолжают пристально следить за происходящим в их семье. Самого Джереми и его предположительную любовницу завалили негативными комментариями в соцсетях. «Он игрок. Я его не уважаю», — отметил один из подписчиков манекенщика.

Все на поверхности

Еще один любовный онлайн-скандал возник вокруг Роба, младшего брата американской телезвезды Ким Кардашьян. 30-летний американец был помолвлен с танцовщицей Блэк Чайной, однако после рождения их дочери совместная жизнь разладилась. Пара расходилась множество раз и в июле 2017 года после очередной ссоры Чайна опубликовала в соцсетях откровенную видеозапись со своим новым возлюбленным.

Вероятно, единственный мужчина в семействе Кардашьян не был готов узнать об измене из соцсетей. Роб решился на месть и опубликовал в своих аккаунтах интимные фотографии бывшей невесты. Кроме того, он загрузил информацию из их личной переписки.

В числе прочего, Кардашьян опубликовал на своей странице в Instagram порнографический кадр с Чайной. И рассказал подписчикам, что танцовщица сделала серию пластических операций после родов — естественно, за счет жениха. Роб обвинил Чайну в том, что она воспользовалась его средствами и положением семьи Кардашьян ради популярности. Через некоторое время его аккаунт был заблокирован администрацией приложения.

@bodyfabshop is having a swimsuit sale right now go get one at www.bodyfab.com sale ends soon

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Чайна, желая поставить точку в виртуальном споре с бывшим супругом, обратилась в суд. 29-летняя модель наняла адвоката Лизу Блум, которая выиграла не одно дело, возникшее из голливудских скандалов. В штате Калифорния публикация чужих интимных фотографий и так называемый revenge porn («публикация порнографии из мести») преследуются по закону. Мстительному американцу грозит тюремное заключение сроком до шести месяцев и штраф в тысячу долларов. На данный момент по делу идут слушания.

Внезапная скромность Чайны, которая раньше работала стриптизершей, однако, вызвала недоумение в соцсетях. В интернете распространилось множество фотографий и видеозаписей, указывающих на ее свободные взгляды в прошлом.

Болтовня о верности

В прошлому году девятикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта уличили в неверности постоянной подруге — тоже не без помощи современных технологий. Фотографии и видеозаписи бегуна в интимной обстановке с другими женщинами опубликовали в сети в его день рождения — 21 августа. Болт танцевал и позволял себе вольности по отношению к прекрасным незнакомкам во время своего пребывания в Бразилии. На его поведение обратили внимание в соцсетях, разметив соответствующие кадры в своих аккаунтах. Вскоре эти снимки облетели и мировые СМИ.

Вдобавок ко всему 20-летняя бразильская студентка Джэди Дуарте отправила совместные с Болтом фото своим друзьям через WhatsApp. На них парочка нежится в постели. Очевидно, друзья девушки не умели хранить тайны — вскоре фото были загружены в открытый доступ в интернет. Впрочем, кто именно их опубликовал, так и осталось неизвестным.

All that matters ⚡️

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Постоянная спутница жизни Усэйна Кейси Беннетт простила спортсмена. Сразу после этой неловкой ситуации она отправилась отдыхать на острова в обществе своего полигамного партнера. Видимо, таким образом чемпион извинился перед Кейси и восстановил с ней отношения.

Элиза Таян

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