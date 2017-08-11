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Чифирнем: Россия останется без кофе

Бодрящие зерна подорожают минимум на четверть

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Фото: Luc Gnago / Getty Images

Новый сельскохозяйственный год начнется 1 октября и будет неудачным для ведущих производителей кофе — стран Южной Америки и Индии. Эксперты предрекают неизбежный рост мировых цен на этот продукт. В России процесс уже начался, к концу 2017 года кофе в магазинах может подорожать весьма существенно — примерно на 20 процентов. Чего ждать российским кофеманам — разбиралась «Лента.ру».

Индийский слон

Кофейный рынок лихорадит. К плохим новостям из Южной Америки, гуляющим уже несколько недель, на днях добавились тревожные звонки из Индии, которая является ведущим мировым поставщиком кофе сорта «робуста». Так, выяснилось, что выпуск кофе в стране в следующем сезоне может упасть до минимума за последние восемь лет. Причина — продолжительная засуха на основных территориях произрастания кофейных деревьев.

Аналитики UPASI прогнозируют, что производство робусты в новом сельхозгоду может сократиться до 300 тысяч тонн. Это станет самым низким показателем с 2010 года, когда урожай индийского кофе составил 289,6 тысячи тонн. По данным индийских метеорологов, объем осадков летом 2017 года в стране был на 18 процентов ниже среднего показателя, а в штате Карнатака, где производится 70 процентов всего индийского кофе, количество осадков было на 26 процентов ниже привычных показателей за последние 50 лет.

Учитывая, что 70 процентов кофе Индия экспортирует, становится понятна нервная реакция биржевых игроков на информацию UPASI: за день торгов цены на арабику на бирже в Нью-Йорке подскочили на 24 процента. А на лондонской бирже робуста подорожал на 16 процентов.

При этом участники рынка уже давно играют на повышение и не прекращают это делать. Так, в четверг, 10 августа, фьючерсы на кофе на товарной бирже Нью-Йорка с поставкой в сентябре 2017 года торговались по 143 доллара, а с поставкой на июль 2020-го — по 172 доллара за условный мешок (100 фунтов — около 46 килограмм — прим. «Ленты.ру»).

Российские эксперты подтверждают: дефицит мирового рынка кофе в сезоне 2017-2018 составит примерно 4,2-4,5 миллиона мешков. Результатом станет рост мировых цен во втором полугодии — кофе может подорожать на 4-10 процентов. С лагом в несколько месяцев, после того как у ретейлеров закончатся текущие запасы, пойдут вверх цены и в российских магазинах.

Плохие виды

В этой связи нельзя не вспомнить, что еще в конце июля Минсельхоз и Федеральная таможенная служба распространили статистику по импорту кофе в Россию, в соответствии с которой зарубежные поставщики только за первые пять месяцев 2017 года подняли цены на кофе на 21,7 процента.

Тогда чиновники нашли два объяснения столь существенного подорожания: плохой урожай в Латинской Америке, на долю которой приходится 50 процентов мирового производства кофе, а также стремление импортеров компенсировать потери прошлых лет.

Впрочем, рост цен в магазинах и предприятиях общепита пока не столь заметен. С января натуральный растворимый кофе подорожал на девять процентов, натуральный в зернах — на шесть процентов, чашка кофе в кафе — всего на три процента.

Однако к декабрю, полагают эксперты, это отставание будет ликвидировано. Таким образом, рост цен на кофе по итогам года составит около 20 процентов.

Золотые зерна

Сегодня кофе выращивают в 65 странах. Главный игрок — Бразилия, на долю которой приходится до 35 процентов мирового рынка кофе. При этом Россия не входит в число лидеров по объемам потребления.

По данным агентства KOLORO, опубликовавшего исследование в 2016 году, в России реализуется около 240 тысяч тонн кофе в год. Таким образом, на взрослого россиянина в среднем приходится около 1,7 килограмма. Для сравнения: в Финляндии и Дании этот показатель составляет почти 12 килограммов, а в других странах ЕС в среднем менее восьми килограммов.

На долю Москвы и Санкт-Петербурга в настоящее время приходится около 25 процентов всех продаж растворимого кофе и 50 процентов — кофейных зерен и молотого кофе. Таким образом, на два мегаполиса приходится две трети всего кофе, продаваемого в России.

За любовь к кофе россиянам уже сейчас приходится платить в прямом смысле высокую цену. В мае текущего года компания ValuePenguin составила «индекс латте», схожий с «индексом Биг Мака». Выяснилось, что цены в российских кофейнях Starbucks оказались самыми высокими в мире с поправкой на стоимость других товаров и доходы населения.

За стандартную маленькую порцию латте объемом 354 миллилитра в США посетитель кафе платит 2,75 доллара, в Москве — 255 рублей (почти 4,5 доллара). А в «индексе латте» от ValuePenguin эта цена получается эквивалентна 12,32 доллара.

В свою очередь российские дистрибьюторы кофе, похоже, не видят основания для роста цен. Представитель одной столичной компании на условиях анонимности заявил «Ленте.ру»: «Цены на кофе в России стабильны, продажи растут. О подорожании речи не идет. Потому что дельта была взята немаленькая». По его словам, компания закупает необжаренный кофе в зернах в ЕС. «У европейских партнеров есть запасы кофе, накопленные за предыдущие годы, что позволяет им удерживать цены на приемлемом уровне», — заверил собеседник «Ленты.ру».

«Кофейная индустрия всегда зависела от погодных условий и неурожайных лет. Поэтому крупные производители строят свою работу, исходя из этих рисков», — говорит коммерческий директор компании Lenmix Алексей Марков. Однако эффективная экономическая модель бизнеса позволяет минимизировать возможные негативные последствия. Цены на кофе в России скорее зависят от курса доллара и дистрибьюторской политики, подчеркнул он.

Игорь Наумов

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