Пошла по горам

На сей раз руководитель направления «Триатлон» в сети фитнес-клубов World Class Виктория Шубина (первая россиянка, прошедшая квалификацию на оба чемпионата мира по триатлону серии Ironman) решилась на новое приключение: в компании друзей отправилась на штурм Эльбруса.

Не так давно мой друг Юра Дьяченко сказал, что собирается на Эльбрус. У меня Юра зафиксирован в памяти как путешественник-экстремал, другими словами — «псих ненормальный», который только что вернулся из Папуа — Новой Гвинеи, причем только потому, что белых людей там не едят: мясо считается невкусным! Отмечу, что все мое окружение — да и себя саму — я отношу, по своей же собственной классификации, к этой категории «псих ненормальный».

Отставить разговоры!

Я никогда не стремилась в горы. Во-первых, там холодно. Те, кто видел мой цвет кожи, сразу поймут, что мне в Папуа ездить не стоит. У меня южная кровь, и я люблю тепло. Во-вторых, там все очень медленно, а я люблю скорость! И, наконец, там очень страшно. Лавины, снежные трещины. Несмотря на то что в горах ты можешь остаться вечно молодым и красивым, я предпочитаю состариться и посмотреть, что же будет дальше. Просто любопытно. Но там, где тяжело и страшно, и идет развитие личности!

Фото: пресс-служба World Class

Дальше — страшилки от Юры про все возможные варианты моей гибели на заснеженной вершине Эльбруса. Пугал он меня во время покупки в специализированном магазине (для самых-самых «психов ненормальных») всего самого необходимого для развития личности: термоса, ложки, кружки, двух пар носков, специальных горных очков и балаклавы. Увидев свое отражение в зеркале, я засомневалась, что хочу расти. Нехитрый набор покорителя Эльбруса стоил мне, кстати, как дизайнерское вечернее платье.

Поработала с сомнениями, рассталась с деньгами и поехала на учебно-тренировочный сбор на Сардинию в Forte Village. Там я занималась привычными и любимыми делами: я тренировала спортсменов в идеальных и очень красивых условиях, мы катались на великах, бегали, занимались функциональным тренингом и плавали в открытом море. Ради Эльбруса мне пришлось уехать на один день раньше из этого рая.

Ты ждешь заветного сигнала

На завтраке в отеле Минвод ощущение, что я звезда! Все меня знают в лицо и ждали. Спасибо за известность каналу «Трансформатор», в котором меня регулярно показывают. Дальше сборы, шутки-прибаутки, общение и довольно комфортное четырехчасовое путешествие на машинах отечественного производства к подножию Эльбруса. У каждого участника экспедиции рюкзак весом от 15 до 25 килограммов, может, у кого и больше.

Фото: пресс-служба World Class

У меня в рюкзаке оказались шампунь и кондиционер, а также мои любимые «няшные» перчатки для душа, так как Боря (один из организаторов и самый лучший в мире фотограф, правда, тогда я еще этого не знала), сказал мне взять все, чтобы я чувствовала себя комфортно. Еще в рюкзаках были: обвязка, кошки (не живые, а для похода по снегу), каска, спальник, теплые вещи и те самые термос, кружка, ложка, носки и балаклава, купленные в магазине для «суперпсихов».

Перекусили и двинулись в 40-минутный поход до первой ночевки на поляну Эммануэля (высота 2500 метров). Эти 40 минут сразу объяснили, что кончиться можно не на заснеженной вершине горы, а гораздо раньше!

Утром подъем, завтрак и поход на 6-7 часов, иногда вертикально вверх, так как с 2500 метров нам предстояло подняться на 3600 в базовый лагерь, откуда мы и будем штурмовать Эльбрус. Идти с почти половиной себя за спиной непросто, и я уже опять сомневаюсь, а в голове этот самый вопрос: «Что я тут делаю?» Добрались до базового лагеря. Это скалы и камни, расчищенные в некоторых местах, чтобы можно было поставить палатку.

И так как здесь принцип "девочек пропускаем вперед" не работает, мужчины сначала ставят свои временные жилища (как в самолете, «сначала наденьте маску на себя, а потом на ребенка»), есть время полежать на «пенке» и отдохнуть. Жилище поставили, накормили ужином, и жизнь наладилась. Завтра акклиматизация.

Ведь это наши горы

Идем гуськом, один за другим, на высоту 4600. После похода по отвесным скалам с почти половиной себя, акклиматизационный подъем налегке кажется праздником. Улучшается настроение, и появляется надежда, что я таки взойду на Эльбрус!

Вернувшиеся в лагерь покорители высоты были накормлены вкуснейшим борщом из пакетиков с добавлением лапши и сосисок. Пусть и разреженный, но очень чистый воздух в сочетании с двигательной активностью способствует отменному аппетиту и крепкому сну.

Фото: пресс-служба World Class

Только вот со сном вышли проблемы. Начал подниматься ветер. Все ходило ходуном, сквозь потолок и стены прорезался свет от молний, а через некоторое время его догонял гром. Было очень страшно.

К тому же полил дождь, поэтому мой спальник и все вещи промокли. Утром стало очевидно, что на улицу лучше не выходить. Желающих было немного, и весили они все более 75 килограммов. Сейчас вес стал преимуществом, так как ветер со скоростью до 50-70 метров в секунду мог спокойно превратить легкую девушку вроде меня в Мэри Поппинс. Такая перспектива меня совсем не радовала.

Переезд!!! #worldclasstriathlon #Triathlon #ironman #IronShubaBaby #ShubinaVN #яworldclass #эльбрус #лучшегормогутбытьтолькогоры #tourister_elbrus A post shared by Шубина Виктория (@victoria_shubina) on Jul 8, 2017 at 4:26am PDT

Вдобавок ко всему я решила посмотреть-таки на себя в зеркальце. И оно мне показало лицо, которое в последний раз у меня бывало в студенческие годы после бурных гулянок. Я девушка взрослая, поэтому взяла себя в руки и смогла-таки показать всему мужскому коллективу свое пострадавшее лицо. Это было не просто, любая представительница женского пола меня поймет.

Ветер с горы не выключали, свет с неба (солнце) не включали. Ветер, тучи и иногда осадки с неба — в общем, кто-то нас продолжал пугать, испытывать на прочность. Но вдруг Эльбрус успокоился. Ветер выключили и включили солнце. Все случилось так же внезапно, как внезапно случилась непогода.

Ночью штурм горы!

Вперед и вверх, а там…

Подъем в 23:00, выходим в 00:00 на штурм в темноте, на скалах Ленца (4600 метров) по плану должны встретить восход. Мне предложил пойти в сильной связке, которая должна была первая дойти до пика. Я обрадовалась и испугалась.

Обрадовалась, потому что крутые ребята пригласили меня в свою команду, а значит, признали во мне «свою». Испугалась, потому что боялась не потянуть. Я понимала, что это непросто и что чем выше мы будем подниматься и чем меньше кислорода будет оставаться в воздухе, тем сложнее будет. Но я согласилась. Потом тихо попросила не бросать меня, если что.

В 23:00 в базовом лагере началась суета, все шевелилось и шуршало! Мы облачились в многослойную одежду, на лице балаклава, сверху каска, на каске фонарь, сверху каски капюшон ветровки, в ботинках грелки, над ботинками бахилы, под непродуваемыми два комплекта термобелья, а на мне еще и пуховые шорты. Я в них бегаю зимой, надевая сверху зимних беговых лосин. В рюкзаке ледоруб, термос с очень сладким чаем и лимоном, вода, много шоколадок и пуховик на случай, если придется заночевать в горах.

Продолжение следует.