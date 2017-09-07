Больно надо

В Таганроге полицейские задержали двух местных жителей, которые пытались продать на органы живого человека. За полный комплект злоумышленники надеялись выручить полтора миллиона рублей. Подобные истории — не редкость: к примеру, прошлой осенью в Москве двое граждан Украины пытались продать почку своей соотечественницы за три тысячи долларов. Действительно ли в России существует черный рынок человеческих органов или это страшилки, а черные трансплантологи — всего лишь мошенники? В ситуации разбиралась «Лента.ру».

Ценные люди

Информацию о попытке продажи человека на органы 31 августа обнародовала пресс-служба прокуратуры Ростовской области. По версии следствия, 29 августа двое подозреваемых, находясь в гостиничном номере одного из отелей в Таганроге, продали за 1,5 миллиона рублей 26-летнего россиянина для «его дальнейшей эксплуатации в личных целях, изъятия органов и тканей». Сразу после получения денег продавцы были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, а по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 127.1 УК РФ («Торговля людьми»).

Материалы по теме "Врачи-убийцы" снова в деле Прокуратура обжалует второй оправдательный приговор трансплантологам Прожить дважды Что следует знать о посмертном донорстве органов

По словам источника в правоохранительных органах, следствию стало известно о готовящемся преступлении заранее, и покупателем выступило подставное лицо — один из силовиков. Для жертвы эта история закончилась хорошо: молодой человек жив, ему ничто не угрожает. А вот подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Это не единственная подобная история. В октябре 2016 года 23-летние граждане Украины Мария Олейник и Андрей Бородач начали переписываться в соцсети со своей соотечественницей. Та рассказала, что остро нуждается в деньгах и готова продать почку; девушка рассчитывала выручить за свой орган от 50 до 75 тысяч долларов. Сообщники убедили жертву, что сделку выгодно заключать в России. 30 октября 2016 года в гостиницу «Мираж» явился покупатель, под видом которого выступил сотрудник полиции. Впрочем, как оказалось, Олейник и Бородач задумали обмануть девушку и продать не только ее орган, всю ее целиком в секс-рабство.

21 февраля Тимирязевский суд Москвы вынес сообщникам приговор: их признали виновными по статье 127.1 УК РФ («Купля-продажа человека, совершенная в целях его эксплуатации, с перемещением потерпевшего через госграницу РФ»). Олейник была осуждена к 2,5 годам в колонии общего режима, Бородач — к трем годам.

«Легендарные» трансплантологи

В недавних случаях, прямо или косвенно связанных с нелегальным донорством, злоумышленникам не удалось реализовать свой умысел. Между тем в криминальной истории России был по-настоящему резонансный и пугающий прецедент, связанный с изъятием органов. Он известен как «дело трансплантологов», или «дело 20-й ГКБ».

...11 апреля 2003 года группа сотрудников МУР задокументировала, как считает следствие, факт подготовки к изъятию органов у еще живого пациента, находившегося в реанимации городской клинической больницы №20 (ныне — ГКБ имени А.К.Ерамишанцева). Любопытно, что именно там находится единственное в Москве «стражное» отделение — то есть место в «гражданской» больнице, где под строгой охраной лечат задержанных и арестованных. То есть ГКБ №20 сотрудники МУР знали очень хорошо.

По версии следствия, органы, которые пытались изъять у пациента, предназначались на продажу. Тем не менее в ходе суда все обвиняемые были оправданы — за отсутствием в их действиях состава преступления. Позже оправдательный приговор врачам устоял во всех инстанциях, причем именно с такой формулировкой. На суде удалось однозначно доказать, что врачи действовали в рамках закона, строго соблюдая все инструкции, в том числе порядок действий при смерти мозга. Факт введения препаратов, ускоряющих смерть, о чем говорили свидетели, на суде был опровергнут.

Однако шумиха вокруг этой истории серьезно навредила российской трансплантологии. Опасаясь повторить судьбу своих коллег из 20-й больницы, врачи перестали сообщать о потенциальных донорах, количество пересадок заметно сократилось. Сколько пациентов в результате умерло, не дождавшись органов, точно не известно. Для правоохранительной системы «дело 20-й больницы» стало ощутимым репутационным ударом.

Без почки, но с обвинением

«В России за торговлю органами в основном привлекают людей, у которых эти органы изъяли. Я не встречал пока ни одного недобровольного случая, когда у человека изымали органы без его ведома и согласия, — рассказал «Ленте.ру» правозащитник и лидер движения «Альтернатива» Олег Мельников. — В основном это происходит по схеме, которая весьма схожа во всех странах постсоветского пространства. Находят людей, предлагают продать почку, часть печени или еще что-то, после чего начинается длительная процедура всевозможных анализов и исследований».

По словам Мельникова, самые «ходовые» органы — почки и часть печени. Пол потенциального донора не имеет значения. После того, как донор найден, ему оформляют загранпаспорт, привозят его в Германию и проводят операцию в местной клинике, после чего он возвращается в Россию.

Жители Таганрога пытались продать на органы живого человека Кадр: МВД России

Уже дома человек обращается к врачам, и выясняется, что у него отсутствует один из органов. О подобных фактах медики сообщают стражам порядка, после чего человека вызывают и спрашивают, к примеру, где почка. Он объясняет, что он ее продал. Но в России продажа органов запрещена, поэтому донора привлекают к ответственности. В итоге тот, кто продал орган, оказывается в положении преступника. Мельников поясняет: тот, кто делает бизнес на продаже человеческих органов, не предупреждает доноров ни о потенциальной ответственности, ни о серьезности этого шага.

«В России, как и в других странах постсоветского пространства, подобные случаи встречаются, но особенно они распространены, к примеру, в Молдавии, где с подобными историями к нам приходили целыми селами, — рассказывает собеседник «Ленты.ру». — Сегодня это постсоветский регион, где на душу населения приходится больше всего таких случаев. Вообще я, изучая эту тему, общался с врачами, и правда в том, что просто поймать человека на улице и продать его на органы практически невозможно. Для трансплантации органов мало соответствия группы крови и резус-фактора — есть масса других нюансов. К нам поступают сообщения о том, что людям угрожают продажей на органы. Этим, к примеру, порой грешат коллекторы. Но реальных случаев похищения для изъятия органов, по нашим данным, не было».

Страшные сказки о похищенных донорах

«Все слухи о похищениях людей на органы при внимательной проверке не подтверждаются. Чаще всего оказывается, что эту версию придумывают. Все врачи — и трансплантологи, и невропатологи, и судебно-медицинские эксперты — утверждают, что подобные похищения просто бессмысленны. Дело в том, что не каждый человек подходит в качестве донора, установить это можно только после исследования тысячи показателей. И то не факт, что пересаженный орган приживется», — рассказала «Ленте.ру» опытный следователь, много лет специализирующаяся на расследовании тяжких преступлений против личности, к которым относится и похищение человека.

Подбор донора в России — сложная и дорогостоящая процедура, которая по карману только государству. Технически в пересадке органов нет ничего сложного, но если они подобраны неправильно и не подходят реципиенту, начинается отторжение. Наиболее результативна пересадка от близких родственников, но их никто не похищает, поскольку в сложной ситуации они обычно готовы добровольно стать донорами для близких, которым нужна помощь. Использовать в качестве донора случайного человека без анализов и обследований — это лотерея с минимальными шансами на выигрыш. Чтобы получить от такого теневого бизнеса хоть какой-то доход, масштабы насильственного донорства должны быть огромными, что, само собой, не останется без внимания правоохранительных органов.

Мария Олейник Кадр: МВД России 1 /2

Зачатки подпольного донорства на территории России могли иметь место до 1992 года, когда спрос даже на такие недефицитные объекты трансплантации, как хрусталики глаз и кожные лоскуты, в десятки раз превышал предложение. Однако позже ситуацию удалось исправить. С 1992 года в России действует «Закон о трансплантации органов и тканей», который считается одним из самых современных в мире — он прямо запрещает пересадку органов за деньги, а так же прописывает процедуру изъятия.

Главный критерий при этом — констатация смерти мозга, а в комиссию, дающую заключение, не входят врачи, заинтересованные в получении органов. Благодаря специальной государственной системе медики сегодня моментально получают информацию о потенциальных донорах; чаще всего это пострадавшие от несчастных случаев, поступившие в крайне тяжелом, безнадежном состоянии. К ним высылают врачей-трансплантологов, которые при соответствующем исходе в кратчайшие сроки доставляют изъятый орган реципиенту. Правда, листы ожидания органов по-прежнему включают сотни нуждающихся. Но очередность там строго соблюдается — за этим следят в том числе родные нуждающихся и сами пациенты. Благодаря тому, что официальная система донорства органов сегодня хорошо отлажена, возможность того, что при пересадке будут использованы «левые» органы, полностью исключена.