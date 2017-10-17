Цифровое будущее

В Москве на площадке ВДНХ с 17 по 20 октября 2017 года пройдет крупнейшая ежегодная выставка средств обеспечения безопасности «Интерполитех». Выставка вызвала живой интерес со стороны заинтересованных государственных структур и профильных компаний. В частности, стенд «МегаФона» посетил заместитель министра внутренних дел Александр Махонов. Какие новинки представит для полиции, МЧС и других государственных и негосударственных силовых структур компания «МегаФон» — в обзоре «Ленты.ру».

В помощь губернатору

Популярный тренд на омоложение управленческого, в том числе губернаторского, корпуса нашел свое отражение в одном из интеллектуальных решений «МегаФона», представленном на «Интерполитехе-2017». Компания разработала концепцию технологичного центра управления регионом, положив в ее основу современные ИТ-технологии и требования, предъявляемые к любому современному руководителю: осведомленность, мобильность, оперативность.

«"Центр управления регионом" (ЦУР) является важным элементом — важный элемент создания «цифровой экономики», внедрения новых технологий стратегического планирования и проектного управления, мониторинга экономической безопасности», — говорится в презентации оператора к проекту.

ЦУР

Решение позволяет выполнить несколько ключевых задач: интегрировать разрозненную информацию в единую базу данных субъекта; осуществлять сбор и мониторинг статданных; анализировать эти данные и проводить прогнозирование развития региона; создавать поручения и контролировать их исполнение. Кроме того, система дает быстрый и круглосуточный доступ к федеральной и региональной статистике, предоставляет сводку и анализ новостей и событий по региону.

Предложенное «МегаФоном» решение объединяет в единую сеть все мобильные устройства, которыми пользуется глава региона. Центр управления позволяет фактически организовать работу «с колес» в любых условиях. Так, на мобильное устройство губернатора можно будет загрузить аналитическую карту субъекта, ключевые индикаторы, список поручений, а также документы и новости. Доступ к этим данным будет осуществляться из любой точки мира.

Подключенный к системе ноутбук представляет собой более мощный инструмент — практически мобильное рабочее место. В данном случае обеспечивается защищенная связь с ЦУР. Центром управления предоставляется статистическая и аналитическая информация как по региону в целом, так и по муниципалитетам, загружаются функциональные блоки информационной аналитической системы (ИАС). Решение позволяет провести полноценное дистанционное (удаленное) совещание в конференц-зале любого ведомства региона. Кроме того, с помощью центра управления можно проводить мониторинг и прогнозирование реакции СМИ на различные социальные и общественно-политические вопросы, а также выявлять информационные атаки.

Важным функциональным элементом системы является региональный портал взаимодействия власти и общества. С его помощью, в частности, можно проводить опросы и голосования; обрабатывать жалобы и обращения; развивать программы лояльности. Портал также станет доступным каналом для получения информации по всем основным сферам субъекта.

На выставке оператор показал несколько планшетов и ноутбуков и продемонстрировал версию «Центра управления регионом».

LTE для профессионалов

Оператор также презентовал свое решение в области оперативной радиосвязи профессионального назначения — платформу LTE Broadband Trunking.

Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

Она обеспечивает транкинговую связь с расширенными возможностями, позволяющими оперативным службам эффективно работать как в чрезвычайных ситуациях, так и при выполнении ежедневных служебных задач. Транкинг — метод доступа абонентов к общему пучку каналов, при котором свободный канал выделяется абоненту на время сеанса связи. В отличие от традиционного голосового транкинга, радиосвязь на базе платформы LTE дополнительно позволяет диспетчерам контролировать ситуацию визуально.

Услуги видеотранкинга

«Такое решение можно также применять для обеспечения безопасности во время проведения специальных мероприятий, во время крупных спортивных или развлекательных мероприятий, для улучшения взаимодействия между подразделениями в таких отраслях, как службы безопасности, тяжелое машиностроение, железные дороги, электроснабжение, пожарная безопасность, медицинские экстренные службы, потребности силовых ведомств», — пояснили в «МегаФоне».

В компании подчеркивают, что данное техническое решение, позволяющее передавать не только голос, но и большие объемы данных, применяется впервые оператором связи.

«Умные камеры» и беспилотные базовые станции для МЧС

Большой интерес может вызвать так называемая видеоаналитика — еще одно техническое решение оператора для создания интеллектуальных систем безопасности и обнаружения. Система состоит из двух видеокамер: купольно-поворотной и фиксированной, а также аппаратной части (серверов), которые в данном случае были спрятаны в зону техпомещения. Камеры подключены посредством PoE либо Ethernet + 220В.

Перед стендом расположилась зона показа, в которой оставляют либо убирают предметы, заходят люди.

При этом программное обеспечение настраивается на обнаружение в кадре оставленного или убранного предмета, пересечение заданной зоны, обнаружение нетипичного движения человека и «праздношатающихся объектов». Когда происходит заданное событие, то стационарная камера фиксирует его. В ту же секунду поворотная камера разворачивается на объект и фокусируется на точке, требующей пристального внимания. Результаты работы интеллектуальных камер выводятся на большие панели через интерфейс диспетчера видеосервера с функционалом видеоаналитики.

«МегаФон» на своем стенде также продемонстрировал модные сегодня беспилотные системы, установленные на дроне. Для использования системы оператор предлагает автономную LTE-сеть. Такая базовая станция может подниматься на высоту до 100 метров и обеспечивать стабильную связь. Техническое решение, отмечают в компании, будет полезно для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и устранение их последствий. Это актуально, например, для МЧС. Рядом компания представила пример использования выделенной сети LTE — систему передачи онлайн-трансляции в режиме реального времени с четырех камер на мобильный телефон.