Выборщик из Огайо сжег полученные письма с критикой Трампа

Видео: Richard K. Jones / Twitter

Американский выборщик из штата Огайо, шериф одного из округов по имени Ричард Джонс, после голосования за избранного президента США Дональда Трампа сжег все письма, в которых высказывалась критика в адрес республиканца. Об этом сообщает The Independent.

«Он наш лидер, он наш президент, и мы должны встать за его спиной и поддержать его», — пояснил Джонс свой поступок. Он заявил, что горячо поддерживает Трампа и радуется его победе. Многие пользователи соцсетей одобрили его поступок.

Перед голосованием выборщиков некоторая часть американского общества потребовала от них поддержать кого угодно, кроме Трампа, чтобы не допустить избрания его президентом.