Адвокат на BMW X6 вылетел на остановку общественного транспорта в Кемерово

Следователи начали проверку по факту смертельного ДТП с участием адвоката, которое произошло в Кемерово вечером 22 декабря. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по Кемеровской области.

«22 декабря около 18 часов (местного времени) водитель автомобиля BMW X6, двигаясь по проспекту Ленина, не справился с управлением. Автомобиль выбросило к остановке, где стояли люди. 34-летнюю женщину с тяжелыми травмами госпитализировали, в больнице женщина от полученных травм скончалась», — говорится в сообщении.

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По факту ДТП проводится доследственная проверка.

«Автомобилем управлял адвокат. Освидетельствование мужчины на наличие алкоголя в крови показало, что он был трезвый. В ближайшее время будет назначена автотехническая экспертиза», — отмечают в региональном управлении СКР.

13 декабря на Бауманской улице в Москве седан Mercedes E63 вылетел на обочину и насмерть сбил 27-летнего мужчину. Водитель скрылся с места происшествия, его объявили в розыск.

