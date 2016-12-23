Гатилов заявил об отсутствии ревности к Сирии из-за ее отношений с США

Москва «не будет ревновать» Сирию к США, если отношения между ними улучшатся в результате реальной борьбы Вашингтона с террористами. Об этом замглавы российского МИД Геннадий Гатилов сообщил в интервью «Интерфаксу», опубликованном в пятницу, 23 декабря.

«Никакой ревности или соперничества здесь быть не должно. Здесь все должны озаботиться необходимостью консолидации общих усилий», — подчеркнул замминистра.

По словам Гатилова, Москва «уже который месяц или даже год подряд призывает к необходимости формирования широкого антитеррористического фронта». «Этот призыв был прямо обращен ко всем государствам, — добавил он. — Потому что все сейчас понимают, что в одиночку с терроризмом, конечно, бороться бесполезно, нужно объединить все усилия. А объединить их можно только на широкой антитеррористической платформе».

Материалы по теме Конец начала Какими могут быть последствия сражения за Алеппо

В начале декабря глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что в ходе переговоров по Сирии обсуждалась совместная схема действий, которая в первую очередь предполагала отмежевание умеренной оппозиции от террористов. Он отметил, что эта договоренность не была выполнена американской стороной.

В октябре президент Сирии Башар Асад заявлял, что сейчас главная цель Вашингтона — «сохранить американскую гегемонию над миром». Он также назвал Россию, Иран и шиитское движение «Хезболла» постоянными союзниками Сирии.

