Симон Фуркад призвал продолжать биатлонное шоу вместо закулисных игр

Французский биатлонист Симон Фуркад назвал глупым решение о переносе этапа Кубка мира из Тюмени и призвал прекратить закулисные игры. Слова спортсмена приводит в субботу, 24 декабря, «Тюменская арена».

«Это откровенно глупое решение Международного союза биатлонистов (IBU). Почему должен быть наказан город и стадион? Ложь в спорте прекратится, если Кубок мира не пройдет в Тюмени? Перестаньте быть лицемерами!» — заявил Фуркад.

Биатлонист отметил, что для него «имеют значения лишь реальные доказательства использования допинга определенными спортсменами». «Это же касается и наличия определенных выстроенных систем. Нет четких доказательств? Тогда давайте продолжать биатлонное шоу, а не закулисные игры», — указал он. Фуркад также напомнил о работе, которую каждый раз проделывает организационный комитет.

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«Перед сезоном предвосхищал, что вновь прилечу в Россию. Вести из Мюнхена, где заседала комиссия IBU, меня сильно расстроили», — подчеркнул спортсмен.

Заседание исполнительного комитета Международного союза биатлонистов состоялось 22 декабря. Организация решила провести расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Против двух биатлонистов, участвовавших в Олимпиаде в Сочи, открыто дисциплинарное дело, они отстранены от соревнований. В тот же день было решено отказаться от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юношеского чемпионата мира в Острове.