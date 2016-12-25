Исполненный ансамблем Александрова гимн России прозвучал в прямом эфире в Италии

Гимн России в исполнении Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова прозвучал в воскресенье, 25 декабря, в прямом эфире итальянского гостелеканала RaiNews24. Об этом сообщает RT.

По информации издания, RaiNews один из первых в Италии сообщил о катастрофе самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем. Телеканал также отмечает, что ансамбль, более 60 артистов которого погибли в результате падения лайнера, — самый известный в мире в своем жанре.

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Ранее в воскресенье народный артист России и основатель «Хора Турецкого» Михаил Турецкий предложил сохранить ансамбль. По его словам, в память о погибших в авиакатастрофе артистах должен появиться новый коллектив.

Самолет Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны, направлявшийся в сирийскую Латакию, пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи. Воздушное судно упало практически сразу после взлета.

На борту самолета находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, включая дирижера Валерия Халилова, и российские журналисты. Минобороны сообщило, что на данный момент найдены 10 тел погибших.

Ансамбль был образован в 1928 году. Свое современное название коллектив получил в 1949-м.