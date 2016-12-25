РФС выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров Ту-154

Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе Ту-154. Об этом сообщается на сайте организации.

«Российский футбольный союз глубоко скорбит и выражает соболезнования всем родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе», — говорится в сообщении.

Материалы по теме Трагический ансамбль Разбился лайнер, вылетевший из Сочи в Сирию: что известно Недопетая песня 65 участников ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе

Самолет Ту-154 Минобороны России пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи. Воздушное судно упало на седьмой минуте полета. Лайнер направлялся в сирийскую Ларнакию. На его борту находились 92 человека, в том числе более 60 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова, включая дирижера Валерия Халилова, и российские журналисты.

Минобороны сообщило, что в поисковой операции в районе падения самолета в Черном море задействованы свыше трех тысяч человек и 27 кораблей. На данный момент найдены 10 тел погибших.