Москва сочла враждебным шагом поставку сирийской оппозиции американских ПЗРК

МИД России считает враждебным шагом решение о поставках ПЗРК боевикам сирийской оппозиции. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, размещенного на сайте министерства.

«Вместо того чтобы совместными усилиями дать там отпор разгулу экстремистов всех мастей, Вашингтон делает ставку на предоставление военной помощи антиправительственным формированиям, которые мало чем отличаются от кровавых головорезов, — говорится в тексте. — Теперь возможность поставок им оружия, включая переносные зенитно-ракетные комплексы, прописана в новом законе».

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Как считает Захарова, «в администрации Обамы не могут не понимать, передаваемое вооружение быстро окажется в руках джихадистов, с которыми мнимые "умеренные" оппозиционеры давно действуют заодно. Возможно, даже рассчитывают на то, что так и произойдет, поскольку фактически опекают террористическую группировку "Джабхат ан-Нусра", являющуюся подразделением "Аль-Каиды". Иначе, чем пособничеством террористам, это не назовешь».

«Соответствующее решение также несет прямую угрозу самолетам ВКС России, другому российскому военному персоналу и нашему посольству в Сирии, не раз подвергавшемуся обстрелам», — утверждает пресс-секретарь МИД России.

При этом Захарова выразила надежду на то, что будущая американская администрация не станет продолжать курс предшественников. «Доживающая последние дни команда Барака Обамы старается подложить мину будущей администрации Дональда Трампа, осложнить ей ведение дел на международной арене, в том числе — параллельно с лихорадочным введением новых санкций против нас — навязать свой порочный антироссийский курс», — подытожила она.

Террористические организации «Джабхат ан-Нусра» и «Аль-Каида» запрещены в России.