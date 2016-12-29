Член ЦИК поделился секретами новогоднего волшебника

Член Центризбиркома России, вице-спикер Госдумы шестого созыва Николай Левичев рассказал «Ленте.ру» о навыках, полученных во время работы Дедом Морозом на детских праздниках в советское время.

«Самое сложное в роли Деда Мороза — приехать по адресу, незаметно получить от родителей подарок, положить его в свой мешок, а потом, когда ребенок свою ручку туда опускает, надо было как-то ненавязчиво, умело его руку направить, чтобы он выбрал именно свой подарок», — рассказал Левичев.

Он признался, что не помнит, о чем просил у Деда Мороза в детстве, поскольку «очень рано начал на себя примерять его роль».

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Ранее о полученных от новогоднего волшебника подарках рассказала «Ленте.ру» официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, она просила у Деда Мороза игрушек, а он приносил вместо них книги.

20 декабря режиссер и актер Федор Бондарчук пообещал в новогоднюю ночь пройтись по московским квартирам в костюме волшебного персонажа.

В конце прошлого года Дед Мороз, роль которого на новогодней вечеринке в ЦИК исполнял член комиссии Евгений Колюшин, пожелал тогдашнему председателю Центризбиркома Владимиру Чурову остаться на своем посту в 2016-м. В марте стало известно, что Чуров не вошел в президентскую квоту членов Центризбиркома. На посту главы ведомства его сменила Элла Памфилова.