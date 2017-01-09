Минфин изменил «молчунам» систему пенсионных накоплений

Минфин и Банк России поправили свою концепцию пенсионной реформы, предполагающую, что накопления будут формироваться вне обязательной пенсионной системы (ОПС). Об этом в понедельник, 9 января, пишет газета «Известия» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

Согласно обновленной концепции, «молчуны», так же как вкладчики негосударственных пенсионных фондов, будут подключены к системе индивидуального пенсионного капитала, отметил чиновник. В страховую часть попадут лишь деньги граждан, которые сами откажутся от накопительной пенсии и отпишутся от этой системы. «Мы полагаем, что их будет не слишком много. Предусмотрели возможность выбора, который "молчуны" могут сделать осознанно. Они могут продолжать копить и выбрать негосударственный пенсионный фонд, а могут копить деньги в баллах», — сказал замминистра.

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Как пояснил Моисеев, это делается, чтобы не допустить снижения стоимости пенсионных баллов.

Второе изменение касается налоговых льгот. Финансовое ведомство решило учесть возражения коллег из социального блока правительства о том, что льготы не должны предоставляться работодателям за счет страховых взносов. Новая концепция налоговых льгот сейчас просчитывается.

«Сохранятся льготы для работодателей и для граждан, которые по сумме поступлений будут эквивалентны для бюджета, но при этом будет другой способ исчисления льгот», — отметил замглавы Минфина.

Ранее Моисеев говорил о том, что бюджет готов компенсировать внебюджетным фондам выпадающие доходы и может направить на эти цели около 40 миллиардов рублей. Сейчас он сообщил, что соответствующие траты могут быть выше на 20 миллиардов рублей, поскольку в основе расчетов лежит показатель средней зарплаты и возможно отклонение от первоначальной цифры.