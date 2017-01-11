Брагин раскритиковал желание IIHF лишить Европу права проведения МЧМ

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин раскритиковал идею главы Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля о закреплении за Канадой права проводить молодежные чемпионаты мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру.»

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«Европейские страны нельзя лишать такого праздника. Неужели в Финляндии в прошлом году была плохая атмосфера или возникли какие-то нарекания к организации турнира? Можно вспомнить и то, как отлично прошел турнир в Уфе в 2013-м. Каждая страна, принимающая участие в финальной части чемпионата мира, имеет право на проведение соревнований», — рассказал Брагин.

5 января Фазель в интервью сайту IIHF рассказал, что ему очень понравилась организация турнира в Канаде и он хотел бы, чтобы чемпионат мира проходил там каждый год.

Победителем мирового первенства стала команда США, у сборной России — бронза. Турнир проходил с 25 декабря по 6 января в Торонто и Монреале.