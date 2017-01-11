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«Газпром» предложил Грузии перейти на оплату транзита по европейским ставкам

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«Газпром» предложил грузинским партнерам заменить натуральную оплату транзита российского газа в Армению денежной по европейским ставкам. Об этом в среду, 11 января, сообщает «Интерфакс».

По словам гендиректора «Газпром экспорта» Елены Бурмистровой, грузинской стороне было сделано пакетное предложение, гарантирующее доход от услуг по транспортировке газа.

Сейчас эта услуга оплачивается Грузии путем поставок 10 процента газа от транспортируемого объема. Как отмечает российская компания, оплата транзита сырьем в мировой практике практически не применяется.

9 января глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о рекордном экспорте газа в дальнее зарубежье в 2016 году, до 179 миллиардов кубометров. По его словам, работа «Газпрома» основывается на интересах рынка, компания добывает столько газа, сколько нужно потребителям. Производственные мощности компании способны обеспечивать добычу в объеме, более чем на 150 миллиардов кубометров в год превышающем фактическое производство.

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