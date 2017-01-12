Украинская прокуратура начала расследование обстоятельств пленения Савченко

Военная прокуратура Украины начала расследование обстоятельств пленения депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко. Об этом в четверг, 12 января, сообщает «РИА Новости Украина» со ссылкой на надзорное ведомство.

«Военной прокуратурой Харьковского гарнизона внесены в Единый реестр досудебных расследований ведомости с признаками уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 425 УК Украины ("Халатное отношение к воинской службе" — прим. «Ленты.ру»), по факту халатного отношения служащими военной части В0624 к службе», — говорится в заявлении прокуратуры.

Как отмечает агентство, речь идет о бое, произошедшем между ополченцами и украинскими силовиками 17 июня 2014 года в районе города Счастье Луганской области. В столкновении принимала участие Савченко. По версии Киева, в результате ополченцы взяли в плен семь военнослужащих, в том числе и Савченко. В надзорном ведомстве уточнили, что подозреваемых по данному делу нет.

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В ноябре 2016-го сообщалось, что военная прокуратура Украины начала расследование в отношении Савченко. Тогда в надзорном ведомстве не уточнили, о каких именно дисциплинарных поступках идет речь.

Старший лейтенант Вооруженных сил Украины Надежда Савченко весной 2014 года добровольцем вступила в батальон «Айдар» и отправилась в Донбасс для участия в боевых действиях. В июне того же года она была задержана на территории Воронежской области. Сама Савченко утверждала, что была насильно вывезена в Россию неустановленными лицами после того, как ее взяли в плен ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики.

В марте 2016-го Савченко была приговорена российским судом к 22 годам лишения свободы по обвинению в убийстве под Луганском журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина и в покушении на убийство их коллеги. Два месяца спустя президент России Владимир Путин помиловал ее по просьбе родственников погибших репортеров, и 25 мая она вернулась на Украину.