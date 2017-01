Обнаружено скрытое распространение неуязвимых бактерий

Устойчивые к антибиотикам и смертельно опасные бактерии оказались более распространенными, чем считалось ранее. К такому выводу пришли ученые из Гарвардской школы общественного здоровья Т.Х. Чана в Бостоне и Института Брода при Гарвардском университете и Массачусетском технологическом институте. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В США от «кошмарных» бактерий, прозванных так за их устойчивость к сильным антибиотикам, ежегодно гибнут около 600 человек. Эти инфекции чаще всего возникают в больницах и госпиталях, где содержатся люди с ослабленной иммунной системой. В борьбе с ними применяют карбапенемы — сильные антибиотики с серьезными побочными эффектами, которые считаются крайней мерой в борьбе с невосприимчивыми к другим лекарствам микробами. Однако Enterobacteriaceae все чаще оказываются невосприимчивыми и к ним.

Специалисты изучили 250 образцов устойчивых к карбапенемам энтеробактерий, которые вызвали вспышки трудноизлечимых инфекций в четырех больницах США. Ученые выявили большое разнообразие микробов, которые отличались друг от друга генами, способствующими невосприимчивости к лекарствам. Эти черты, как выяснилось, легко передаются между различными видами микроорганизмов.

Полученные данные свидетельствуют, что резистентные к антибиотикам бактерии могут передаваться от человека к человеку, не вызывая никаких симптомов. Тем самым увеличивается область их распространения, что не фиксируется специалистами. Ученые считают, что необходимы подробные геномные исследования, которые позволяют отслеживать изменения в ДНК патогенных микроорганизмов.