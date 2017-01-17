В сети врачей скорой помощи обвинили в организации терактов и гей-парадов

Пользователи социальных сетей вступились за врачей скорой помощи из Петропавловска-Камчатского, которые не успели прийти на помощь пациенту из-за того, что им преградил дорогу легковой автомобиль.

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Медиков упрекнули в том, что они потратили время на препирательства с водителем вместо того, чтобы обойти машину пешком. В ответ на это в сети запустили флешмоб «Это медик виноват».

С помощью этой фразы юзеры высмеивают тягу граждан во всех бедах винить российских врачей. Они придумывают абсурдные истории, в которых, как им кажется, могли бы обвинить медработников.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова назвала произошедшее на Дальнем Востоке безобразием. Она предположила, что медицинские работники могли бы пройти к пациенту пешком, однако «человеческие амбиции и одной, и другой стороны оказались выше интересов конкретного больного». Скворцова также заявила, что поведение медиков свидетельствует об их низком интеллектуальном уровне.

Инцидент в Петропавловске-Камчатском произошел 10 января. 21-летний местный житель погиб, не дождавшись бригады скорой помощи, дорогу которой блокировали женщина-водитель и ее спутник. Сообщалось, что из-за задержки врачам, чтобы добраться до пациента, понадобилось 13 минут вместо трех.