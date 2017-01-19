Кремль отреагировал на решение КС по делу ЮКОСа

Россия продолжит защищать свои интересы в деле о выплате компенсаций бывшим акционерам ЮКОСа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение Конституционного суда о возможности неисполнения соответствующего вердикта ЕСПЧ, сообщает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 19 января.

«Это вопрос судебный, поэтому мы не хотели бы никак комментировать. Разумеется, РФ полностью защищает и продолжит в юридическом плане отстаивать свои интересы», — сказал пресс-секретарь главы государства.

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Европейский суд по правам человека признал, что действия России не были «политически мотивированы» и что владельцы нефтяной компании уклонялись от уплаты налогов, подчеркнул Песков.

Ранее в четверг Конституционный суд разрешил России не платить акционерам ЮКОСа более 1,866 миллиарда евро по решению, вынесенному ЕСПЧ. Он признал, что вердикт Страсбургского суда противоречит положениям российской конституции.

ЕСПЧ присудил компенсации владельцам компании в 2014 году, признав необоснованным взыскание с них штрафов за налоговые правонарушения в 2000-2001 годах.

