Загримированный Ривалдо сыграл в футбол с болельщиками

Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо принял участие в матче с болельщиками, прошедшем на тренировочной базе каталонского клуба. Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале сине-гранатовых.

44-летнего бразильца загримировали, поклонники не знали, что играют с Ривалдо. Его команда одержала победу со счетом 2:1, сам спортсмен был признан лучшим игроком встречи.

Ривалдо выступал в «Барселоне» с 1997 по 2002 годы. За это время он принял участие в 157 матчах и забил 86 мячей. В составе сине-гранатовых он дважды выиграл чемпионат Испании (1997/98, 1998/99), по одному разу становился обладателем национального Кубка (1997/98) и Суперкубка УЕФА (1997). Кроме того хавбек провел 74 матча в футболке сборной Бразилии, в которых забил 34 мяча. С национальной командой он стал обладателем Кубка Америки (1999), вице-чемпионом (1998) и чемпионом (2002) мира.