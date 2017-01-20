Аксенов напомнил о первом шаге Крыма к возвращению в Россию

Первым шагом к возвращению Крыма в состав России стал всекрымский референдум 1991 года, считает глава региона Сергей Аксенов. Свое мнение он озвучил на собрании в честь Дня Республики, отмечаемого в пятницу, 20 января, передает ТАСС.

По его словам, референдум, на котором 93 процента жителей полуострова проголосовали за восстановление Крымской автономии в составе СССР, стал «отправной точкой современной крымской истории».

Аксенов подчеркнул, что тогда крымчане впервые оказали «мирное и организованное» сопротивление «предательской политике правящей элиты». «Именно эта политика заложила основу для будущих конфликтов, пожар которых перекинулся и в XXI век», — заявил глава региона.

Материалы по теме Моя прелесть Какими были два года Крыма в России

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.

20 января 1991 года прошел первый в истории Советского Союза референдум, на который был вынесен вопрос: «Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?» По его итогам Крымская АССР была восстановлена.

Автономная Крымская ССР образована в 1921-м в составе РСФСР. В 1945 году ее преобразовали в Крымскую область, а через десять лет передали в состав Украинской ССР.