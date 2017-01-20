В погребенном под лавиной итальянском отеле нашли выживших

В оказавшемся под лавиной итальянском отеле Rigopiano обнаружили шестерых выживших. Об этом сообщает агентство ANSA. Спасатели работали всю ночь в экстремальных условиях, пытаясь найти 30 человек, пропавших после схода снежной массы.

Техника продолжает расчищать дорогу к гостинице, чтобы обеспечить возможность для подъезда машин экстренных служб.

По информации ANSA, из-под завалов извлечены два тела. Прокуратура ведет расследование по статье о непредумышленном убийстве.

Лавина, накрывшая Rigopiano, сошла в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия (Апеннины) в области Абруццо. Предположительно, это произошло в результате серии подземных толчков магнитудой от 5,3 до 5,5, которые были зафиксированы утром 18 января.

В Ростуризме говорили, что российские туристы в этом отеле не останавливались.