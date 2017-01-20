МВФ усомнился в положительном влиянии политики Трампа на экономику

Протекционистская политика избранного президента США Дональда Трампа, скорее всего, отрицательно скажется на экономике. Об этом в пятницу, 20 января, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, сообщает Reuters.

По ее мнению, действия Трампа могут перевесить любые благоприятные последствия мер стимулирования. «В целом это вряд ли будет иметь положительное воздействие», — сказала Лагард на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Материалы по теме Лица трампономики Как команда нового президента превращает США в корпорацию

Ранее 20 января глава «Роснано» Анатолий Чубайс сообщил о царящем на мероприятии ужасе из-за «глобальной политической катастрофы». Разрушение прежнего миропорядка, по словам Чубайса, хорошо продемонстрировало выступление председателя КНР Си Цзиньпина, которое стало «одой рыночной экономике».

«Практически в это же время [избранный президент США] Трамп в своем интервью заявляет, что Америку все обижают, что он будет повышать импортные пошлины и что если немецкие или другие автомобильные концерны построят заводы в Мексике, то им придется платить гигантскую импортную пошлину, которую он введет в Америке», — констатировал глава «Роснано».

Тем не менее глава компании Telenor высказывания Чубайса опроверг. «Я бы не использовал столь сильных слов. Есть неопределенности, и в мире эта неопределенность больше, чем когда-либо раньше. Но лично у меня позитивный настрой», — отметил он.

18 января бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс назвал решения Трампа в вопросе возвращения рабочих мест на территорию Америки опасным популизмом.

Трамп, который официально вступит в должность 20 января, обещал увеличить расходы на инфраструктуру, ослабить регулирование и снизить налоги. Вместе с тем, он намерен вывести США из Транстихоокеанского партнерства и пересмотреть Североамериканское соглашение о свободной торговле с Канадой и Мексикой, а также ввести высокие пошлины на китайские товары.