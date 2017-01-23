Покушавшийся на мэра и секретаря парткома китайский чиновник действовал из мести

Китайский чиновник совершил покушение на двух своих коллег из мести. Как пишет в понедельник, 23 января, портал China Daily со ссылкой на распространенное полицией заявление, таковы итоги расследования.

Как установило следствие, 4 января начальник управления землепользования и природных ресурсов города Паньчжихуа в провинции Сычуань Чэнь Чжуншу с оружием ворвался в местный торговый центр, где находились мэр Ли Цзяньцинь и секретарь комитета коммунистической партии Чжан Янь, и открыл по ним стрельбу. Нападавший ранил чиновников, а затем покончил с собой.

«Следователи собрали достаточное количество доказательств для того, чтобы сделать вывод: заведенное на Чэня Чжуншу дело вызвало у него ненависть и панику. Он совершил нападение из мести», — говорится в заявлении полиции

В октябре 2016 года местная прокуратура заподозрила Чжуншу в получении взяток в виде дорогих подарков. Дальнейшее расследование показало, что он совершил еще ряд грубых нарушений закона и партийной дисциплины, поэтому материалы на него были переданы в дисциплинарную комиссию.

Цзяньцинь и Янь в настоящее время уже выписаны из больницы и вернулись к работе.