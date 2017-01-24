Мединский назвал рекордными сборы российского кино в 2016 году

Абсолютные сборы российских фильмов в 2016 году составили 8,6 миллиарда рублей. Об этом объявил министр культуры России Владимир Мединский на пресс-конференции по итогам Года кино, передает ТАСС.

«Это рекорд за все время работы российского кинематографа, начиная с 1990-х», — подчеркнул глава Минкульта. По его словам, по сравнению с прошлым годом сборы выросли более чем на миллиард рублей.

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Мединский добавил, что отечественное кино «закрепилось на китайском рынке», также вырос мировой прокат российских фильмов.

7 октября 2015-го президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2016-го годом отечественного кино. Целью проекта ставилось привлечение внимания к российскому кинематографу.