В Киеве осудили воевавшего на стороне ДНР бразильца

Печерский районный суд Киева приговорил гражданина Бразилии, который воевал на стороне ополчения Донбасса, к 13 годам тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры украинской столицы.

Бразильца обвинили в преступлениях, предусмотренных статьями «Создание террористической организации» и «Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований». По версии следствия, он в 2014-2015 годах состоял в рядах мотострелкового батальона «Викинг» самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Как отмечают в надзорном ведомстве, гражданин Бразилии командовал ротой ополчения, выполнял обязанности инструктора и разведчика, принимал участие в боях в районе Первомайского, Горловки, Дебальцево и в Донецком аэропорту.

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Кроме того, утверждают в прокуратуре, осужденный вербовал иностранных граждан для участия в военных действиях на стороне ополчения.

В декабре 2016-го СМИ сообщили о том, что украинские радикалы вербовали в Бразилии неонацистов для участия в боевых действиях в Донбассе. По данным полиции, поехать на на юго-восток Украины граждан южноамериканской страны призывал член запрещенной в России националистической группировки Misanthropic Division.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после того, как украинские власти объявили о старте антитеррористической операции (АТО) — так в Киеве называют попытку силового подавления протестов в Донецкой и Луганской областях.