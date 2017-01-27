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Федерер в девятый раз сыграет с Надалем в финале турнира «Большого шлема»

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Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль

Испанец Рафаэль Надаль стал вторым финалистом мужского одиночного турнира на Открытом чемпионате Австралии. Об этом сообщается на сайте соревнований.

В полуфинальном поединке 14-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» в пяти сетах (6:3, 5:7, 7:6, 6:7, 6:4) обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова. Соперники провели на корте 4 часа и 56 минут.

В финале 30-летний Надаль сыграет с 35-летним швейцарцем Роджером Федерером. Матч пройдет в воскресенье, 29 января. Время начала поединка станет известно позднее. Соперники восемь раз встречались в решающих матчах турниров серии «Большого шлема». На счету Надаля шесть побед, у Федерера — две. Испанец имеет преимущество и по количеству побед во всех личных встречах: 23:11.

Australian Open — первый в сезоне турнир «Большого шлема». Соревнования, общий призовой фонд которых превышает 36 миллионов долларов, проходят в Мельбурне с 16 по 29 января.

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