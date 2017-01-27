RT узнал о гарантированных российским проектом конституции Сирии свободах

Проект новой конституции Сирии, предложенный Россией на переговорах в Астане, гарантирует ряд свобод — мысли, слова, совести и вероисповедания, в том числе защиту храмов. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на документ, полученный от источника в сирийской оппозиции.

Также в проекте основного закона прописан запрет пропаганды или агитации, возбуждающей социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, а также пропаганды социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

Проект предполагает идеологическое многообразие и уважение всех религий и религиозных организаций. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, государство обязуется обеспечивать безопасность, а также соблюдение прав и свобод национальных и религиозных меньшинств.

Конституция обозначает право каждого человека на участие в политической, экономической, социальной и культурной жизни страны. Дискриминация по причине пола, происхождения, языка или вероисповедания не допускается. И мужчины, и женщины имеют право принимать участие в государственных делах и реализовывать свои политические права. Государство гарантирует защиту материнства, детства и старости и будет заботиться о детях и молодежи.

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Территория Сирии едина, неприкосновенна и неделима. Государственные границы могут изменяться только путем референдума.

Согласно тексту документа, Сирия создает вооруженные силы и другие вооруженные формирования с целью обеспечения своей безопасности, организация военной или военизированной деятельности вне государственной власти запрещается.

Официальным языком Сирии является арабский, госорганы и организации Курдской культурной автономии пользуются арабским и курдским языками как равнозначными. Кроме того, каждый регион оставляет за собой право использования в качестве дополнения к официальному языку язык большинства населения, если это будет одобрено местным референдумом.

Ранее сообщалось, что проект включает в себя пункт о создании на территории Арабской Республики курдской автономии. При этом сама Сирия должна остаться унитарным государством. Из названия страны могут исключить слово «арабская», оставив наименование Сирийская Республика.

Кроме того, из конституции предлагают убрать пункт о главенстве законов шариата, а также отменить право переизбирать президента на второй семилетний срок. Из основного закона также может исчезнуть положение о том, что глава государства должен быть мусульманином.

24 января делегация России на переговорах в Астане передала представителям вооруженной сирийской оппозиции предложения о поправках в Конституцию Сирии. В настоящее время в республике действует основной закон, принятый в 2012 году.