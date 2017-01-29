Боксер Санта Крус в реванше победил Фрэмптона и вернул себе титул чемпиона мира

Мексиканский боксер Лео Санта Крус победил британца Карла Фрэмптона в бою-реванше за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) в полулегком весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой прошел в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе и завершился победой Санта Круса решением большинства судей (115:113, 115:113, 114:114).

Для 28-летнего мексиканца эта победа стала 33-й в профессиональной карьере (18 нокаутом) при одном поражении и одной ничьей. 29-летний Фрэмптон потерпел первое поражение при 23 победах (14 нокаутов).

В июле прошлого года Фрэмптон победил Санта Круса решением большинства судей (117:111, 116:112, 114:114) и отобрал у него титул WBA Super.