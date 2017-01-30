Хоккеисты канадской команды сыграли в вышиванках

Хоккеисты команды «Дофин Кингс» из канадского города Дофин (провинция Манитоба) вышли на домашний матч в рамках региональной молодежной лиги против «Вирден Ойл Кэпиталс» в форме, напоминающей украинскую вышиванку. Видео опубликовано на YouTube.

Появлявшихся на площадке игроков «Кингс» встречали люди, переодетые в казаков, а фамилии и номера хоккеистов диктор произносил на двух языках: украинском и английском. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В Дофине с восьмитысячным населением проживает большая украинская диаспора. Около 40 процентов горожан имеет украинское происхождение.