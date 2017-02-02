Порошенко посоветовали спросить НАТО по поводу вступления Украины в альянс

Высказывания президента Украины Петра Порошенко о планах провести референдум по поводу вступления страны в НАТО рассчитаны на демонстрацию собственной значимости, считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Слова российского сенатора приводит в четверг, 2 февраля, РИА Новости.

«Порошенко начинает использовать крайние методы, подчеркивая свою значимость и стремление к евроинтеграции. Это как последние патроны, которые остались у украинского президента», — отметил Цеков.

По его словам, Киеву необходимо было сначала уточнить позицию Североатлантического альянса по поводу возможного вступления. «НАТО не очень хочет видеть Украину в своих рядах, так же как и Евросоюз — среди участников союза», — уверен член Совфеда.

Порошенко ощущает «предчувствие конца, конца его власти и идеологии», полагает российский сенатор. В то же время он предположил, что Украина начнет восстанавливаться, в том числе с экономической точки зрения, когда «сможет заново наладить отношения с Россией».

Ранее в четверг президент Украины подтвердил намерение провести референдум о вступлении страны в Североатлантической альянс. По словам Порошенко, четыре года назад членство Украины в НАТО поддерживали 16 процентов населения, сейчас — 54 процента.

В конце января премьер-министр Франции, кандидат в президенты страны Франсуа Фийон заявил, что Украина и Грузия «не предназначены» для входа в ЕС и НАТО.

В декабре 2015 года Порошенко назвал вступление в Евросоюз и НАТО главной целью Киева и анонсировал всенародный референдум по этому вопросу. Тогда он отмечал, что плебисцит может состояться не ранее, чем через пять-шесть лет.