СКР возбудил дело по факту февральских обстрелов Донецка

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту артиллерийских обстрелов Донецка и населенных пунктов Ясиноватая и Макеевка, совершенных украинскими военными. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

Материалы по теме Накрывает войной К чему приведут самые масштабные за полтора года бои в Донбассе

«По данным следствия, в период с 1 по 3 февраля 2017 года украинские военнослужащие, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц Министерства обороны Украины, осуществили артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения нескольких районов города Донецка, а также населенных пунктов Ясиноватая и Макеевка», — говорится в сообщении.

Дело расследуется по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

В результате атак трое местных жителей погибли, еще 15 были госпитализированы. Кроме того, повреждены не менее 60 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры.

31 января стало известно, что СКР возбудил уголовное дело в связи с артобстрелом украинскими военнослужащими мирного населения Донецка и Макеевки 30 января.

