Нидерланды выдали надругавшегося над девочкой россиянина

Компетентные органы Нидерландов экстрадировали в Россию Александра Мамонтова, обвиняемого в совершении сексуальных преступлений в отношении девочки. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

Мужчине вменяется статья 132 УК РФ («Действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Расследованием уголовного дела в отношении Мамонтова занимается управление Следственного комитета России по Московской области.

По версии следствия, в марте 2013 года и в октябре 2014 года Мамонтов, находясь на территории Таиланда, неоднократно совершал действия сексуального характера над дочерью своей знакомой. Аналогичное преступление он совершил в октябре 2013 года в подмосковном Красногорске.

Мамонтов скрылся от следствия и был объявлен в федеральный и международный розыск. В декабре 2016 года он был задержан на территории Нидерландов. Тогда же Генпрокуратура направила ходатайство о его выдаче, которое было удовлетворено в январе 2017 года. Обвиняемый согласился на упрощенную процедуру выдачи.