Назван срок первого коммерческого запуска «Протона» после проверок

Первый коммерческий запуск ракеты-носителя «Протон-М» после проверок двигателей намечен на начало апреля 2017 года. Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров в интервью телеканалу «Россия 24».

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«Сейчас ведутся переговоры с заказчиком, но мы уже можем говорить, что первый коммерческий пуск "Протон-М" будет в начале апреля», — отметил он.

По словам Комарова, это никак не затронет федеральную программу. «То есть все ракеты-носители, которые должны быть запущены по государственному заказу, есть в наличии», — сказал глава «Роскосмоса».

Ранее сообщалось, что в двигателях РД-0210/0211 и РД-0213/0214, устанавливаемых на вторую и третью ступени ракеты «Протон-М», обнаружены неполадки. При этом «неликвидные компоненты» использовались во всех подобных двигателях, выпущенных на Воронежском механическом заводе за последние несколько лет. Контроль качества, который осуществлялся на дочернем предприятии «Центра Хруничева», в течение этого времени не выявлял подобного рода нарушений.

Как рассказал представитель «Роскосмоса», в ходе огневых испытаний двигателей второй и третьей ступеней «Протонов-М» были выявлены технологические проблемы. Выяснилось, что при производстве вместо штатного припоя с примесью драгметаллов использовался менее дорогостоящий.