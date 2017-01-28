Рогозин сообщил о подмене документов при производстве двигателей для «Протона-М»

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что причиной неполадок при производстве двигателей для ракеты-носителя «Протон-М» стала подмена документации и технологии. Об этом написал в субботу, 28 января, на своей странице в Twitter.

Рогозин также поручил «лидеру космического двигателестроения НПО "Энергомаш" немедленно навести порядок на Воронежском механическом заводе, допустившем брак». Вице-премьер сообщил, что пуски «Протона-М» возобновятся через 3,5 месяца, а ВМЗ окажут экономическую поддержку для технологического перевооружения.

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25 января представитель Роскосмоса рассказал, что в ходе огневых испытаний двигателей второй и третьей ступеней «Протонов-М» были выявлены технологические проблемы. Выяснилось, что при производстве вместо штатного припоя использовался более дорогостоящий с содержанием драгметалла.

Ранее стало известно, что в двигателях РД-0210/0211 и РД-0213/0214, устанавливаемых на вторую и третью ступени ракеты «Протон-М», обнаружены неполадки. При этом «неликвидные компоненты» использовались во всех подобных двигателях, выпущенных на Воронежском механическом заводе за последние несколько лет. Контроль качества, осуществляемый на дочернем предприятии «Центра Хруничева», в течение этого времени не выявлял подобного рода нарушений.