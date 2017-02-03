Калашников осадил недоброжелателей союза России и Белоруссии

Недопонимание между Россией и Белоруссией, возникшее из-за создания пограничной зоны, будет устранено на высшем уровне в ближайшее время, уверен глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Такое мнение он высказал «Парламентской газете» в пятницу, 3 февраля.

«Я предложил бы не спешить тем недоброжелателям российско-белорусского союза, которые сегодня радуются. Сам [президент Белоруссии Александр] Лукашенко является инициатором этого союза, и маловероятно, что он будет разрушать то, что с таким трудом создано обеими странами», — сказал депутат. Он уверен, что возникшие разногласия — краткосрочная ссора между государствами.

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Он подчеркнул, что безвизовый режим для иностранцев в Белоруссии является угрозой безопасности России. «Любой злоумышленник мог спокойно въехать в Белоруссию и через пять часов уже оказаться в Москве», — сказал Калашников.

Вместе с тем он «справедливости ради» отметил, что российские спецслужбы не уведомили соседнее государство о создании пограничной зоны. Это могло быть связано с некими оперативными данными, предположил парламентарий.

Ранее в пятницу Лукашенко заявил, что Россия нарушила межгосударственный договор, установив пограничную зону на границе с Белоруссией. В Кремле подчеркнули, что это решение «тщательно согласовали на предмет соответствия всем международным договорам».

1 февраля стало известно, что руководство ФСБ приказало ввести режим пограничной зоны вдоль российско-белорусской границы. 12 февраля в Белоруссии вступит в силу указ о пятидневном безвизовом режиме для граждан 80 стран при пересечении госграницы в аэропорту Минска. Поскольку граница между Россией и Белоруссией существует формально и на практике ее можно легко пересечь без каких-либо проверок, граждане третьих стран получили возможность попасть на российскую территорию без прохождения необходимых процедур.