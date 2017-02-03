Роскосмос обеспечит повышение качества сборки «Союзов» после потери «Прогресса»

Роскосмос разработал специальную программу для повышения качества сборки ракет «Союз» после аварии при выведении космического корабля «Прогресс». Об этом, как передает РИА Новости, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» глава корпорации Игорь Комаров.

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«С учетом тех проверок, которые были сделаны, и вероятностных причин аварии мы отработали все возможные варианты и приняли дополнительные меры. Это касается и сварных швов, и пирозамков, и насосоокислителей, и сборки всех агрегатов двигателя», — пояснил он.

«То есть была сделана специальная программа, которая одновременно с нашими коллегами отработана, и мы поняли, что она необходима», — подчеркнул Комаров.

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-04» 1 декабря 2016 года был запущен к Международной космический станции ракетой «Союз-У». На 383-й секунде полета на Землю перестали поступать данные. Аппарат с неотсоединившейся третьей ступенью носителя потерпел аварию тем же вечером на высоте 190 километров над безлюдной гористой местностью в Туве. Большинство фрагментов ракеты и корабля сгорели в атмосфере, но часть их упала на землю.