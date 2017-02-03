СМИ анонсировали создание международной комиссии по аэропорту Жуковский

Специальная комиссия по статусу подмосковного аэропорта Жуковский может появиться при Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает ТАСС.

Как заявил собеседника агентства в авиатранспортной отрасли, с инициативой создания такой группы при IATA хочет выступить Израиль. Источник пояснил, что власти этой страны относят Жуковский к московским аэропортам, а не региональным, поэтому не хотят согласовывать полеты оттуда в Тель-Авив.

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Дело в том, что по рейсам из российской столицы в израильский город все квоты, согласно межправительственному соглашению, уже используются. В связи с этим Израиль хочет с помощью специальной комиссии признать Жуковский воздушной гаванью московского авиаузла и не согласовывать полеты в Тель-Авив.

Данные сведения подтвердила глава департамента министерства туризма Израиля в России и странах СНГ Ксения Кобякова. «Я знаю об этом, но никакой новой информации на данный момент нет», — сказал она. Вместе с тем представители Жуковского и IATA признались, что им ничего неизвестно о подобной инициативе.

В четверг, 2 февраля, стало известно, что российская авиакомпания «Нордавиа» решила не открывать регулярные рейсы в Тель-Авив из Жуковского.

В конце января газета «Коммерсантъ» сообщила об отказе Израиля разрешать «Уральским авиалиниям» полеты из Жуковского в Тель-Авив. Причинами были названы претензии к статусу аэропорта и превышение квоты по рейсам.

Похожие проблемы возникли и с перелетами из Жуковского в Таджикистан, из-за чего власти республики не разрешили российской авиакомпании «Ямал» летать в Душанбе.

