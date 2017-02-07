Адмирал Комоедов оценил проверку ВКС России в мороз

Внезапные проверки войск являются одной из наиболее эффективных мер для поддержания постоянной боеготовности армии, считает бывший глава комитета Госдумы по обороне адмирал Владимир Комоедов. Своей оценкой он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Чем не характерна эта проверка? Она проводится в зимнее, морозное время, когда снег выше колена», — сказал он, комментируя очередную инспекцию воздушно-космических сил (ВКС), объявленную президентом России 7 февраля.

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Адмирал отметил, что после развала Советского Союза «ахиллесовой пятой» российской армии была противовоздушная оборона. «У нас были дырки колоссальные, которые измерялись тысячами километров. При этом сейчас и север, и юг закрыт», — добавил Комоедов.

Комоедов предположил, что проверка боеготовности может вызвать негативную реакцию за рубежом. «Конечно, сейчас на Западе начнут говорить, что проверки их тревожат. Чем они их тревожат? Это наше внутреннее дело», — сказал бывший депутат Госдумы.

Утром 7 февраля в ВКС приказом президента Владимира Путина объявлена проверка боеготовности. В Кремле пояснили, что внезапные проверки хорошо себя зарекомендовали и будут продолжены.

Практика внезапных проверок боевой готовности вооруженных сил была возобновлена в России в 2013 году.