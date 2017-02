Рост огромной трещины в Антарктиде показали на видео

Формирование трещины на шельфовом леднике Ларсен C показали на видео. Ролик создан на основе спутниковых снимков, сделанных с января 2014 года. Видео доступно на сайте The New York Times.

Материалы по теме Cамое стабильное место на планете Россия второй раз пробурила скважину до реликтового подледного озера Восток

За последние два месяца длина трещины выросла на 27,4 километра, и теперь составляет 160 километров в длину и 280 метров в ширину. По оценкам ученых, ее рост завершится через несколько месяцев и приведет к откалыванию огромной массы льда от шельфового ледника Ларсен C, расположенного на юго-западе Антарктики. Площадь ее поверхности оценивается в пять тысяч квадратных километров (около половины Ямайки), а толщина сопоставима с высотой небоскреба (примерно сто этажей).

Обрушение фрагмента шельфового ледника Ларсен С приведет к незначительному повышению уровня моря, однако, по оценкам ученых, спровоцирует ускорение деградации ледяного покрова Антарктиды.