Объявлена дата релиза Syberia 3

Компания Microïds объявила о новой дате премьеры приключенческого квеста Syberia 3 («Сибирь 3»). Заключительная часть игры выйдет 20 апреля 2017 года, сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Ранее планировалось, что игра выйдет 1 декабря 2016 года, однако релиз был перенесен на I квартал 2017 года. Перенос релиза был связан с тем, что разработчиком было необходимо время для улучшения игры.

Творческий директор саги Бенуа Сокаль рассказывает, что новая часть игры станет лучшей в серии. Повествование Syberia 3 стартует там же, где закончилась предыдущая часть: Кейт Уокер, отправившись на поиски таинственной Сибирии, едва ли не погибает на дрейфующей льдине, но небольшой караван добрых юколов успевает спасти её от смерти.

Syberia 3 станет первой трехмерной игрой серии. Она поступит в продажу для PlayStation 4, Xbox One, PC и Mac полностью на русском языке.