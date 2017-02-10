Посол России в Белоруссии отверг введение паспортного контроля на границе

Москва и Минск не обсуждают возможность введения паспортного контроля на российско-белорусской границе. Об этом сообщил посол России в Белоруссии Александр Суриков в интервью ТАСС, опубликованном в пятницу, 10 февраля.

«Пока не обсуждается и не рассматривается. Посмотрим, каковы будут результаты обсуждения в совместной погранкомиссии, это ее сфера деятельности», — сказал дипломат.

Он также заявил, что введение Москвой пограничной зоны вдоль рубежей из-за безвизового режима в Белоруссии — «нацеленность на противодействие гипотетической опасности, связанной с нашей работой в Сирии». На белоруссов это решение никак не повлияет, подчеркнул Суриков.

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«Россия ведет активную борьбу с терроризмом, причем с оружием в руках. В Сирии присутствуют наши ВКС. Поэтому мы, предупреждая эти возможные вещи, поставили пограничные столбы и ввели пограничную зону на границе России и Белоруссии», — пояснил дипломат.

В конце января руководство ФСБ распорядилось установить пограничную зону на границе с Белоруссией в Смоленской, Псковской и Брянской областях. Въезд транспортных средств или проход лиц в погранзону возможен по документам, удостоверяющим личность, либо по специальным пропускам. Минск раскритиковал это решение, сочтя его политизированным.

Распоряжение связано с ожидаемым вступлением в силу указа белорусского президента Александра Лукашенко о пятидневном безвизовом режиме для граждан 80 стран при пересечении госграницы в аэропорту Минска. Поскольку граница между Россией и Белоруссией существует формально и на практике ее можно легко пересечь без каких-либо проверок, граждане третьих стран получили возможность попасть на российскую территорию без прохождения необходимых процедур.