Адвокат назвал сроки вынесения вердикта по делу Поветкина о допинге

Вердикт по делу российского боксера Александра Поветкина, обвиняемого в применении запрещенных препаратов перед боем с американцем Деонтеем Уайлдером, будет оглашен в понедельник, 13 февраля. Такое мнение выразил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы Поветкина. Слова адвоката приводит ТАСС.

Слушание в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк завершились в пятницу, 10 февраля. Коллегия присяжных заседателей начнет совещание по поводу вердикта в понедельник, 13 февраля.

«Полагаю, что жюри будет совещаться в течение нескольких часов и вынесет решение в обед или к вечеру», — рассказал Карпенко.

8 февраля Поветкин в ходе слушаний отверг обвинения в употреблении допинга. Он отметил, что принимал мельдоний, который был обнаружен в его организме перед поединком с Уайлдером, по рекомендации врача Максима Красавина в начале сентября 2015 года во время тренировок в Казахстане. Вместе с тем боксер настаивал, что после того, как 1 января 2016 мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов, он его не употреблял.

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В мае 2016 года после обнаружения в крови Поветкина мельдония был сорван его бой в Москве с американским боксером Деонтеем Уайлдером. Около месяца спустя он и промоутерская компания DiBella Entertainment Inc обвинили россиянина в приеме запрещенного препарата и нарушении условий проведения поединка и через суд потребовали выплатить около 5 миллионов долларов. Поветкин и промоутерская компания «Мир бокса» подали ответный иск, потребовав от американской стороны 34,5 миллиона долларов за ущерб репутации и срыв боя.

7 февраля в Международной боксерской федерации (IBF) сообщили об исключении Поветкина из спортивных рейтингов. 2 февраля его допинг-проба «Б», как и ранее проба «А», дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. Вместе с тем глава «Мира бокса» Андрей Рябинский заявил, что пришедшие из другой лаборатории, в Лозанне, результаты тестов спортсмена чистые.

17 декабря 2016-го сорвался еще один бой россиянина — за звание временного чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном. Тот отказался боксировать после обнаружения в пробе россиянина остарина.