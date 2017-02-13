Бывший футболист «Арсенала» и «Барселоны» продолжит карьеру в России

Полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб проходит медосмотр в клубе Российской футбольной премьер-лиги «Крылья Советов» перед подписанием контракта. Об этом сообщается в аккаунте самарской команды в Twitter.

Игрок достанется «Крыльям Советов» бесплатно, так как находится в статусе свободного агента. Последним клубом полузащитника был белорусский БАТЭ. Информации о сроках соглашения и зарплате Глеба на данный момент нет.

— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 13 февраля 2017, 12:13

Глеб уже выступал в составе самарского клуба в сезоне-2012. Полузащитник провел восемь матчей в составе команды и отметился одним голом. Также белорус играл за немецкий «Штутгарт», английский «Арсенал» и испанскую «Барселону».

За национальную сборную Глеб провел 76 матчей, в которых забил шесть мячей.