Мантуров подтвердил высокий потенциал развития отечественной фармацевтики

К 2020 году практически все препараты из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) должны выпускать российские производители. Об этом в интервью телеканалу «360» заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«Выйти на объем рынка к 2020 году фармацевтики именно российского производства российскими производителями и обеспечить к 2018 году 90 процентов из списка жизненно важных лекарственных препаратов российскими производителями», — заявил глава Минпромторга.
Стратегия развития фармацевтической промышленности, рассчитанная до 2020 года, предусматривает создание условий иностранным инвесторам для налаживания на территории России производства современных высокотехнологичных лекарственных препаратов. С 2000 года в нашей стране построено 38 предприятий фармацевтической промышленности, в том числе с 2013 года открыта 21 фармацевтическая производственная площадка. В текущем году российские компании планируют открыть еще 4 завода.
По словам Мантурова, фармацевтика, производство медицинских изделий и биотехнологии — это те направления, которые в настоящее время активно развиваются.