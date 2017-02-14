Россия начала производство зенитных систем С-400 для Китая

Россия начала производство зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 для Китая. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил представитель госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов, передает «Интерфакс».

Он также отметил, что еще ряд стран намерен купить данные комплексы у России. «Действительно, С-400 пользуется большим спросом на мировом рынке. Целый ряд стран выражает желание закупить С-400, но возможности производства не безграничны», — приводит его слова РИА Новости.

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В ноябре 2016 года сообщалось, что Стамбул ведет переговоры с Москвой о покупке ЗРС большой дальности С-400 «Триумф». Месяцем ранее президент России Владимир Путин и индийский премьер Нарендра Моди подписали соглашение о поставках зенитных систем в Индию. В июле интерес к комплексам выразил Вьетнам.

О том, что Китай заключил контракт на покупку систем С-400, было объявлено в апреле 2015 года. Предположительно, Пекин приобретет три полка (шесть дивизионов) новой системы ПВО на сумму около трех миллиардов долларов, поставки должны начаться в 2017 году.

С-400 «Триумф» — многоканальная зенитно-ракетная система, способная поражать все имеющиеся средства воздушного нападения, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты с максимальными скоростями до 4800 метров в секунду. С-400 принята на вооружение в апреле 2007 года.