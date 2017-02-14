Песков предложил поаплодировать российским СМИ за популярность в Европе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал абсурдными обвинения в адрес телеканала RT и агентства Sputnik в том, что они влияют на внутреннюю политику во Франции. Его слова во вторник, 14 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что средства массовой информации работают на конкурентном рынке. «И если наши СМИ в каких-то странах, а их, мы видим, все больше и больше, побеждают в этой конкуренции, то им можно только аплодировать и нужно аплодировать», — заявил Песков.

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Однако говорить о том, что они пытаются оказывать влияние на общественное мнение — абсурдно, подчеркнул представитель Кремля.

Песков также рассказал, что видел сообщения о наличии на RT и Sputnik материалов, которые критиковали одного кандидата в президенты Франции и поддерживали другого. Однако, приступив к поискам таких материалов, не нашел их. «Не исключаю очередные какие-то утки с попыткой очернить эти СМИ. Сейчас надо быть очень аккуратными, тем более что сами наши европейские коллеги, как мантру, произносят слова fake news», — сказал Песков.

Он также отметил, что многие французские политики сами достаточно жестко критикуют друг друга и задействуют для этого любые средства массовой информации.

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Обвинения в адрес российских СМИ со стороны Ришара Феррана, соратника кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, прозвучали в понедельник, 13 февраля, передает РИА Новости.

Отвечая в эфире телеканала France 2 на вопрос ведущего о том, имеют ли различные нападки на Макрона конкретный источник, Ферран заявил, что «два крупных СМИ — RT и Sputnik, — которые принадлежат российскому государству, делают свои ежедневные новости из распространения, развития ложных новостей», которые «берутся, цитируются и оказывают влияние на нашу демократическую жизнь». При этом в качестве примера политик привел новость, никак не связанную с обозначенными российскими СМИ.

Телеканал RT назвал обвинения в распространении «фейковых новостей» безосновательными.

Первый тур выборов президента Франции состоится 23 апреля 2017 года, второй, если потребуется, — 7 мая.